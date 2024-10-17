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07:45, 17 октября 2024

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Охрименко из Моздока убит на Украине, сообщила районная администрация. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум не менее 313 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 312 бойцов из Северной Осетии.

Дмитрий Охрименко, живший в Моздоке, убит на Украине, сообщила администрация Моздокского района 16 октября. По информации чиновников, Охрименко было 48 лет.

Его похороны запланированы в Моздоке на сегодня, 17 октября, следует из сообщения в официальном телеграм-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 313 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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