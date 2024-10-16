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19:09, 16 октября 2024

Владелец заправки в Грозном арестован по делу о гибели людей

На месте взрыва в Грозном. 12 октября 2024 г. Скриншот видео https://cdn.regnum.ru/news/3922409

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал владельца автозаправочной станции Liontek в Грозном, при взрыве на которой погибли четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", на АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, 12 октября произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги. Глава Следкома России взял расследование под контроль. 15 октября следствие сообщило об аресте водителя автоцистерны.

По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

Владелец автозаправочной станции, на которой произошел пожар, по ходатайству следователя заключен под стражу по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, что привело по неосторожности к смерти двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Чечне

55-летний подозреваемый является владельцем автомобильной газозаправочной станции Liontek в городе Грозном, где 12 октября 2024 года произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей. По данным следствия, возгорание произошло в результате нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта, говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 27 сентября в Дагестане произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 11. Он стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок в Дагестане, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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