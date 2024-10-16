Школам Армении вернули право выбирать учебник по истории

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После того, как родители семиклассников потребовали отозвать учебник по истории Армении, министр образования исключила из списка сертифицированных книг другой учебник, лишив школы возможности выбирать, по какой программе учить детей. Суд отменил приказ о признании альтернативного учебника несоответствующего стандартам.

Как писал "Кавказский узел", родители семиклассников подали коллективный иск к министерству образования, науки, культуры и спорта Армении, они потребовали отозвать новый учебник истории страны, содержащий множество недочетов. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян, представляющий интересы родителей. Однако в начале марта суд отказался принять иск, заявив, что был нарушен двухмесячный срок обжалования приказа о включении его в школьную программу. При этом представитель Минобразования Армении Карине Бабаян заявила, что независимый эксперт изучит замечания, после чего будет решена судьба учебника.

Административный суд отменил приказ главы Минобразования Армении о признании учебника по истории страны несоответствующим стандартам, сообщил на своей странице Facebook* адвокат Ара Зограбян.

Он напомнил, что изначально министерство признало соответствующими стандартам обучения два учебника по Истории Армении для 7 класса. «Один учебник под авторством Гукасяна и Терьяна, другой – скандального автора Смбата Ованнисяна. После негативной реакции общественности и экспертного сообщества [на книгу Ованнисяна], министр [образования], осознавая, что не станут выбирать книгу Ованнисяна для учебного процесса, пошла на хитрость и противоправность. Не имея на то полномочий, направила утвержденную книгу авторов Гукасяна и Терьяна на повторную экспертизу и своим приказом исключила учебник из списка сертифицированных книг, оставив в школьной программе только скандальный учебник», - отметил адвокат.

Решение министра опротестовали в суде, и 15 октября суд отменил его, вернув учебник в школьную программу, добавил Зограбян. «После вступления вердикта суда в силу [в течение одного месяца после его публикации], школы получат возможность выбора между двумя учебниками», - заявил адвокат.

По его словам, приказ министерства об сертификации учебника Смбата Ованнисяна также обжалован в суде, но решения по иску еще нет.

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