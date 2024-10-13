Жители Нальчика почтили память жертв нападения боевиков на город

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Участники траурных митингов почтили память силовиков и мирных жителей, убитых 19 лет назад при нападении боевиков на Нальчик.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, в котором, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков под общим командованием Шамиля Басаева. К позднему вечеру 13 октября перестрелки в городе прекратились, а полностью боевые действия завершились днем 14 октября.

В результате боестолкновений погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Сегодня в Сквере милиции в Нальчике состоялся памятный митинг в связи с 19-й годовщиной нападения боевиков на город, сообщает РИА «Кабардино-Балкария».

Митинг прошел у мемориала защитникам Родины, в нем приняли участие глава республики Казбек Коков, члены правительства, депутаты парламента, а также силовики, общественные деятели и волонтеры. На митинге были зачитаны имена 35 погибших силовиков, после чего участники акции возложили цветы к мемориалу.

Траурный митинг прошел и в региональном управлении ФСИН, сотрудники которого почтили память пятерых сослуживцев, убитых при нападении боевиков 19 лет назад. Также участие в мероприятии приняли родственники убитых боевиками.

В частности, на митинге выступил Абу Кашежев, чью дочь Элину Шикову - сотрудницу межрайонной уголовно-исполнительной инспекции - боевики расстреляли в здании 3-го нальчикского ОВД. Митинг также завершился возложением цветов, пишет агентство.

Напомним, все подсудимые по делу о нападении на Нальчик были признаны судом виновными. Пятеро из них (Анзор Машуков, Эдуард Миронов, Аслан Кучменов, Мурат Бапинаев, Расул Кудаев) получили пожизненный срок, трое были освобождены в связи с тем, что назначенный им срок истек, пока они находились под стражей. Остальные были приговорены к срокам от 10 до 23 лет лишения свободы.

Апелляционные жалобы подали 49 из 56 осужденных. Большинство из них утверждали, что были втянуты в события обманным путем. В январе 2016 года Верховный суд России отказался отменить пожизненные сроки пятерым осужденным, приняв решение о смягчении приговоров остальным.

Многие осужденные жаловались в ЕСПЧ на пытки, нарушение прав на свободу и на несправедливое судебное разбирательство. В октябре 2022 года ЕСПЧ признал, что силовики пытали 29 обвиняемых по этому делу.

Новости по этой теме собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Дело о нападении на Нальчик".

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