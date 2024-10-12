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02:01, 12 октября 2024

Чиновники признали вину сотрудников приюта в убийстве собаки при отлове в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По факту убийства при отлове бездомной собаки в Сочи отказано в возбуждении уголовного дела. Зоозащитница Олеся Легрова получила ответ от директора департамента по охране окружающей среды городской администрации, который заявил, что сотрудники приюта, убившие собаку, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября жительница Сочи Олеся Легрова подала заявление в полицию об убийстве собаки на глаза у людей. Спустя почти месяц реакции от силовиков на заявление не последовало.

11 октября зоозащитница из Сочи Олеся Легрова получила ответ от директора департамента по охране окружающей среды администрации города А. Гиньковского, который подтвердил вину сотрудников муниципального приюта в убийстве собаки на глазах у людей.

«По данному случаю проведена служебная проверка, по результатам которой виновные в наступлении несчастного случая привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В письме Гиньковского говорится, что собака попала в приют "на основании обращения жителей города". "Животное, находясь на территории приюта, стало проявлять немотивированную агрессию по отношению к людям. За время нахождения животного в приюте произошло 3 эпизода нападения на людей, в том числе на стороннего ветеринарного врача, <...> и 2 эпизода причинения телесных повреждений сотрудникам учреждения", - сообщил чиновник.

После последнего нападения собака из приюта сбежала. "Во избежание нападения животного на жителей города были предприняты меры по отлову и возвращению животного в вольер. К сожалению, после отлова животное пало. Данный инцидент является несчастным случаем", - сообщил чиновник.

Корреспонденту "Кавказского узла" Олеся Легрова рассказала, что не знает, в чем заключается дисциплинарная ответственность. По ее словам, сотрудники полиции, который занимается ее заявление об убийстве собаки, тоже ничего внятного по этому поводу не сказал, однако сообщил, что в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными отказано. «Узнать причины, по которым мне отказано, я не смогла. Полицейский ответил, что не думал, что мне нужен ответ, но если он мне нужен, то он может мне его дать в воскресенье. Я должна к нему прийти в кабинет за этим просроченным ответом. Я ему сказала, что буду жаловаться на его отказ, потому что я не хочу, чтобы в городе Сочи, где я живу, безнаказанно царила жестокость и это происходило публично, открыто и, главное, немотивированно на глазах окружающих», - рассказала Легрова.

Собаку убивали и душили, несмотря на то, что собака даже в этой ситуации не проявляла к ним агрессии

В своей жалобе она потребует провести экспертизу тела собаки. «У меня есть сведения, что <...> сломали еще этой собаке позвоночник в нескольких местах, когда убивали ее. Мне сочувствующие люди предоставили еще видео, на котором отчетливо видно, как собаку убивали и душили, несмотря на то, что собака даже в этой ситуации не проявляла к ним агрессии», - рассказала зоозащитница.

К жалобе она также намерена приложить упомянутое видео и ответ чиновника, который подтвердил виновность сотрудников приюта в смерти собаки.

Легрова также обратила внимание, что собака проявила агрессию, только находясь в приюте. На воле она никого не кусала. «Напрашивается вывод, что делали с этой собакой в приюте укушенные, если они все, обученные обращению с животными люди, довели ее до агрессивного состояния", - отметила зоозащитница.

Она также акцентировала внимание на том, что убийство собаки чиновник называет "несчастным случаем". «Директор департамента по охране окружающей среды "жонглирует" несовместимыми понятиями, которые никак нельзя подогнать под существующий закон. Фактов агрессии собаки на улице он не приводит… Не приводит фактов оснований для убийства собаки на улице…», - отметила Легрова.

С ее позицией согласен адвокат Сергей Егоров. По его словам, для поимки бездомной собаки нужно вести себя миролюбиво, предложить ей лакомство. "В таких случаях собаки инстинктивно начинают проявлять дружелюбие. Ведь все бездомные животные, проживающие на воле и в частных приютах, хорошо ладят именно с зоозащитниками, которые их кормят и проявляют к ним гуманное отношение, потому что любят животных. А вот сотрудникам муниципальных приютов стоит подумать о подборе кадров, любящих животных и не способных на их убийство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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