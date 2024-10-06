Зоозащитники в Сочи потребовали ускорить расследование убийства собаки при отлове

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Работники приюта при попытке отлова убили бездомную собаку в Сочи, а полиция почти месяц не реагирует на заявление об этом, указали зоозащитники и потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти животного. Действия сотрудников приюта могут быть квалифицированы как жестокое обращение, отметил юрист.

8 октября будет ровно месяц, как волонтер-зоозащитница из Сочи Олеся Легрова подала в полицию заявление о прилюдном убийстве собаки, но реакции на него пока не было, рассказала 4 октября корреспонденту "Кавказского узла" Олеся Легрова.

Женщина обратилась в полицию и зарегистрировала свое заявление 8 сентября. Копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем содержится просьба отреагировать на инцидент на улице Армянской в Сочи, где 1 сентября двое мужчин задушили собаку породы алабай по кличке Алтай.

"Мне удалось получить видео с камер внешнего наблюдения с двух домов по адресам: улица Армянская, 99а. На видео от 1 сентября 2024 года во временном промежутке от 17:15 до 17:45 видно, как эти граждане хладнокровно в течение нескольких минут душат металлическими петлями алабая, собака их явно знает и подходит, виляя хвостом с доверием, находясь в ошейнике и с поводком, и у них была прямая возможность взять собаку на поводок и отвести в приют, но они начали душить ее. На видео видно, что собака извивается, ложится на спину, пытается найти позу, в которой сможет дышать, и потом перестает дышать, и уже лежит на земле мертвая. Затем эти два гражданина грузят алабая на заранее заготовленную тележку и увозят в сторону муниципального приюта при большом количестве свидетелей близ автобусной остановки", - говорится в заявлении Олеси Легровой, которая потребовала привлечь виновных в смерти собаки к ответственности.

Сообщение Олеси Легровой об инциденте поступило 14 сентября также на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Олеся Легрова отметила, что, по ее данным, около полусотни зоозащитников из частных приютов, которые находятся рядом с муниципальным, подали свои заявления не только в полицию, но и главе города. Женщина добавила, что, если до 8 октября ей не будет дан официальный ответ, то она вновь обратится в органы уже по факту нарушения своих прав на получение ответа.

Участковый из Хостинского района, которому передали заявление Олеси Легровой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что таких заявлений от зоозащитников у него несколько десятков, и "все ему звонят по поводу этой собаки чуть ли не каждый день". От комментариев сотрудник полиции отказался, пояснив, что ответ придет на имя Легровой. Когда именно будет дан ответ, участковый не уточнил и прекратил телефонный разговор.

Сочинские зоозащитники должны добиваться привлечения убийц собаки к ответу, так как безнаказанность может стать причиной аналогичных инцидентов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор частного приюта «Право на жизнь» Евгения Савенкова.

Они хорошо ладят даже с детьми

По ее словам, собаки породы алабай отличаются добрым характером, не проявляют беспричинной агрессии, и несмотря на внушительную внешность, очень ласковы и добры. "Они хорошо ладят даже с детьми. Алабаи верные друзья своим хозяевам", - сказала она, добавив, что в ее приюте также живет алабай, с которым она и волонтеры хорошо ладят.

Руководитель приюта «Шанс на будущее» Виктория Горохова выиграла тендер на отлов собак. Она рассказала, что заявки на отлов поступают ей от граждан либо сотрудников администрации. После отлова собака доставляется в приют, где содержится 26 суток, после чего ее стерилизуют, лечат, делают прививки и, если не нашлось желающих взять собаку, то ее отпускают в том же месте, где она обитала – за исключением агрессивных собак, которых в приюте содержат пожизненно.

Я выехала на место и без проблем совершила отлов. Собака не проявляла агрессии

«Заявка на отлов этого алабая поступила мне в августе из Адлера от одной из отдыхающих. Я выехала на место и без проблем совершила отлов. Собака не проявляла агрессии», - сказала Виктория Горохова корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что пыталась пристроить эту собаку, писала посты в Instagram* в поисках нового хозяина для животного.

В одном из постов Виктории Гороховой, опубликованном в конце августа, было размещено фото алабая на прогулке. "Алтай. Шикарный кобель. Примерного возраста 2 года. Добрый нрав. Уравновешенный характер. Пока бродил по улицам Сочи, зарекомендовал себя с положительной стороны. В драках и дебошах замечен не был. Бродил себе потихоньку, пугая своим размером окружающих. Прежние хозяева так и не откликнулись, поэтому начинаем искать красавцу новый дом", - написала под фото Виктория Горохова.

Между этим постом Виктории Гороховой и убийством собаки прошло всего 10 суток, рассказала зоозащитница из Сочи Елена. По ее мнению, в убийстве собаки участвовали сотрудники приюта. Елена сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что подала заявление в полицию, главе города, прокурору и президенту, но пока ответа не получила.

Директор муниципального приюта для бездомных животных Юрий Пономарев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что получал обращения зоозащитников, которые возмущены убийством собаки. Он также изложил свою версию событий.

Двое моих сотрудников побежали за собакой на свой страх и риск, потому что тоже боялись этой собаки

"Эта собака поступила к нам нормальная. Находилась у нас недолго, но затем стала проявлять агрессию. Она покусала у меня на территории приюта двоих сотрудников и выбежала за пределы территории. Двое моих сотрудников побежали за собакой на свой страх и риск, потому что тоже боялись этой собаки. И как они смогли, так они это животное доставили сюда, обратно в приют. Они вкололи животному специальный препарат. Но, скорее всего, у собаки были проблемы с сердцем, потому она скончалась. На видео не видно, что они делали с собакой. Но, как я знаю, они хотели взять на удавку, чтоб доставить к нам, но, так как собачка большая - 60 килограммов - они и применили медицинский препарат для усыпления. Ребята нормальные, они заканчивают сочинский университет и учатся на 5-м курсе, будут ветеринарными врачами. Ребята адекватные, потому что они предприняли меры по сохранению жизни окружающим людям", - рассказал директор муниципального приюта.

Виктория Горохова также сообщила, что с ней связались сотрудники приюта, но она не могла в тот день отловить алабая. "Они позвонили мне и попросили помощи, однако я была в этот день далеко, о чем и сообщила в приют. Ждать они не могли, стали пояснять, что собака укусила работников приюта и убежала, и ее надо было срочно отловить", - сказала она.

Житель многоквартирного дома 99а по улице Армянской Иван Игнатенко был очевидцем инцидента. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "бегала собака алабай, а за ней сотрудники приюта, пока она не переставала подавать признаки жизни". «Ни меня, никого другого эта собака не кусала», - рассказал мужчина.

Житель соседнего дома Сурен сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с собакой расправились на его частной территории, и это зафиксировали его видеокамеры, записи с которых он передал зоозащитникам.

Это может быть расценено как жестокое обращение и преступление

Убийство животного при отлове может быть квалифицировано как преступление, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Егоров, практикующий зоозащитные дела. "В частности, статья 245 Уголовного кодекса РФ касается жестокого обращения с животными, что включает действия, направленные на причинение смерти или увечий животным без необходимой причины. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" (Федеральный закон № 498-ФЗ), отлов животных должен происходить гуманно, без причинения излишних страданий, а эвтаназия допускается только по медицинским показаниям или если животное представляет явную и реальную угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, убийство собаки при отлове на основании ее "агрессивности" должно быть строго обосновано и, как правило, подтверждено документально. В противном случае это может быть расценено как жестокое обращение и преступление", - сказал Сергей Егоров.

По словам юриста, определение агрессивности животного не должно происходить произвольно и спонтанно. "На практике и по законодательным нормам, агрессивность животного определяется специалистами-кинологами, которые имеют опыт и знания, позволяющие оценить поведение животного адекватно. В идеале оценка агрессивности должна проводиться специалистами, имеющими профильное образование или большой опыт работы с животными. В некоторых случаях агрессивное поведение можно подтвердить, если животное демонстрирует опасные действия, такие, как нападение или угроза нападения на человека. Однако даже в таких случаях цель должна заключаться в безопасном обезвреживании животного и его транспортировке в приют для дальнейшей оценки, а не в немедленном уничтожении. Закон требует минимизации страданий и обязательной оценки состояния животного профессионалом", - сказал он, добавив, что "случаи злоупотреблений случаются, особенно когда процесс плохо контролируется".

Отловом бездомных животных по закону должны заниматься люди, "обладающие необходимой квалификацией и опытом, а также специализированным оборудованием, которое позволяет проводить процедуру гуманно", отметил Сергей Егоров.

Основное требование закона заключается в том, что только специально обученные люди и организации могут осуществлять отлов

"Это означает, что отлов не может проводиться всеми, кто хочет. Обычно организации, занимающиеся отловом, должны пройти сертификацию и иметь соответствующее оборудование для гуманного захвата животных, такое, как сачки, транспортные клетки и средства для безопасной транспортировки. Кроме того, персонал должен быть обучен методам безопасного обращения с животными, чтобы минимизировать их стресс и риск травмирования. Отлов бездомных животных должен также быть подконтролен государственным и муниципальным органам, а также часто требуется присутствие кинолога, чтобы обеспечить правильную оценку состояния животных и их поведения. Таким образом, основное требование закона заключается в том, что только специально обученные люди и организации могут осуществлять отлов, причем исключительно с целью последующей стерилизации, вакцинации либо реабилитации животных. Это делается для обеспечения безопасности как животных, так и людей", - рассказал адвокат.

Если же специалисты неквалифицированные, то они могут вызвать агрессию даже у самой спокойной собаки, которая расценивает отлов как попытку нарушить ее личное пространство и начинает обороняться, отметил Сергей Егоров.

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