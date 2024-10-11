Хумайд Хайдаев отверг обвинение по делу о беспорядках в колонии

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Уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, дал показания в суде, отвергнув обвинение в организации группы заключенных и избиении сотрудника колонии. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Хайдаева политзаключенным.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, в конце 2023 года проводил голодовку в СИЗО, протестуя против дискриминации по религиозному признаку. Вместе с ним голодал еще один фигурант дела о бунте.

В апреле 2020 года правозащитники заявили, что Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках. Управление СКР по Иркутской области не обнаружило состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, где, как утверждает Хайдаев, его пытали после бунта в колонии. 8 июня 2022 года суд в Иркутске признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Хайдаева.

Суд, рассматривающий дело о беспорядках в ангарской колонии №15 в 2020 году, завершил допрос всех подсудимых, в том числе уроженца Чечни Хумайда Хайдаева. Хайдаев - один из ключевых фигурантов дела, обвинение называет его одним из руководителей группы бунтовщиков и вменяет ему лично избиение сотрудника колонии, который проходит в деле потерпевшим.

Как и другие обвиняемые в дезорганизации работы колонии, Хайдаев в суде отверг обвинения. Он сообщил, что на момент событий ему оставалось отбыть в заключении полгода, а в день, когда в колонии вспыхнули беспорядки, один из оперативных сотрудников пытался провоцировать его вопросами о религии.

Следствие считало, что предполагаемый зачинщик бунта Антон Обаленичев, который начал кричать во время конфликта с сотрудниками колонии, выкрикивал прозвище Хайдаева “Абу”, но сам Хайдаев это отрицает. “Говорили, что Обаленичев кричал: «Абу, Абу!», на самом деле он кричал: «Бур! Бур (барак усиленного режима)!» - цитирует показания Хайдаева издание “ИрСити”.

Уроженец Чечни отверг утверждения обвинения о том, что во время бунта его видели вооруженным осколками стекла. Он также заявил, что не присутствовал при избиении заключенными сотрудника колонии Парыгина, а о том, что последний пострадал, узнал лишь впоследствии от других осужденных. “Когда узнали, что пострадал сотрудник, у нас было негодование. Но мы до сих пор не знаем, кто конкретно его избил”, - заявил суду Хайдаев.

Он отрицает, что призывал других осужденных наносить себе увечья. “Один из сотрудников говорил, что я выбежал на плац первым и был полураздетым, вскрыл себе руки, но это неправда. У меня ни одного шрама на теле. Соответственно, я, если сам этого не делал, никого не мог и призывать к этому”, - сказал Хумайд.

По словам Хайдаева, при штурме силовики избили его дубинкой и сломали руку, а впоследствии раздели, связали и продолжили избиение. В изоляторе в Иркутске, куда его вывезли после бунта, он подвергся пыткам: в частности, его держали в камере связанным 17 дней и избивали, требуя оговорить себя.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" считает Хумайда Хайдаева политзаключенным. Житель села Ишхой-юрт Гудермесского района находится в заключении с сентября 2008 года, был осужден по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь силовика.

Адвокат Хусейн Галаев, посетивший Хайдаева в СИЗО в апреле 2020 года, увидел его “без единого живого места на теле”: “У него сломаны пальцы на руке и на ноге, все ноги черные от синяков, спина в гематомах, а на лицо невозможно смотреть. Позиция правоохранителей: мой доверитель получил травмы во время подавления бунта. Тогда почему ему даже не наложили гипс за эти дни? Все травмы мы зафиксировали и описали в присутствии следователя”, - приводятся слова адвоката на сайте правозащитного проекта.

Галаев также уверен, Хайдаев не мог быть организатором беспорядков: он отбыл 13-летний срок и до выхода на свободу ему оставалось лишь четыре месяца. В начале процесса Хумайд Хайдаев просил, чтобы ему предоставили переводчика со знанием чеченского языка для разъяснения юридических терминов, однако суд ему отказал.

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