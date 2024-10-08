Пашинян договорился с Путиным о выводе российских пограничников с КПП "Агарак"

С 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут участвовать в охране государственных границ с Ираном и Турцией, а на КПП "Агарак" службу будут нести только армянские пограничники. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили 9 мая власти Армении. 31 июля представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартноц.

С 1 января 2025 года российских пограничников на контрольно-пропускном пункте армяно-иранской границе заменят армянские пограничники, сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

О прекращении несении службы российских пограничников на КПП армяно-иранской границе сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. По ее словам, такая договоренность была достигнута сегодня в Москве на встрече Никола Пашиняна и Владимира Путина, отметила она. В то же время, пресс-секретарь отметила, что российские пограничники продолжат нести службу по охране самой армяно-иранской границе совместно с армянскими пограничниками.

«С 1 января 2025 года армянские пограничники будут участвовать в охране границы с Турцией и Ираном вместе с российскими пограничниками. Служба же на КПП на армяно-иранской границе полностью будет осуществляться силами Пограничной службы СНБ Армении», - написала Багдасарян на своей официальной странице в Facebook*.

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. На КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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