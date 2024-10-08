Условия на рынке в Хасанье дали повод для критики властей

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Туриста из Москвы возмутили условия для продавцов на Козьем рынке в нальчикском селе Хасанья. Он снял видео о том, что на рынке отсутствует оборудование, а люди ведут торговлю в выкопанных в земле траншеях. Местные жители, комментируя ролик в соцсети, раскритиковали чиновников за то, что с торговцев взимается плата, а условия для них не создаются.

Жалоба туриста на плохие условия на рынке в нальчикском селе Хасанья опубликовал 7 октября Instagram*-паблик goloskbr.

К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показаны товары, разложенные на бетонных выступах, выполняющих роль прилавков. Между выступами выкопаны траншеи, они выполняют роль рядов, по которым ходят покупатели и выбирают товар. Рядом с товаром видны торговцы.

"Это Козий рынок в Хасанье. Продавцы в этих котлованах вынуждены стоять и еще платить 100 рублей в день администрации. Каждый день падают покупатели на спуске, отдыхающие возмущаются. Неужели нельзя создать более-менее человеческие условия", – отметил автор жалобы.

Он уточнил, что вместе с семьей ежегодно приезжает в Кабардино-Балкарию на отдых. "Неужели администрация города, республики не выделает средств на улучшение условий для продавцов и покупателей? Что за отношение к людям?" – задался он вопросом.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 169 тысяч пользователей, на 11.10 мск 8 октября набрал 414 отметок "нравится" и 27 комментариев.

"Конечно деньги выделяются, только эти места для тех, у кого денег много, для тех, кто в состоянии большие аренды платить. Для слабых, старых, больных и нуждающихся в Кабардино-Балкарии нигде места нет, потому что бесплатно ничего нет", – написал пользователь 07_madi_31.

"Строятся рынки, делаются места, павильоны – для тех, у кого есть деньги. Покупают по нескольку мест.... Но что делать тем, кто не каждый день торгует? А вот так, бабушки и дедушки, которые торгуют тем, что есть, не перекупщики? Почему для них на рынках не предусмотрены места, почему все продается у нас? Их ещё гоняют, не дают стоять, потому что перекупщики жалуются, что не могут свой товар продать втридорога", – заявил пользователь qwerty014qwerty.

"Бедные люди, в таких условиях вынуждены на кусок хлеба зарабатывать", – отметил пользователь filimonovmaycl.

"Спасибо вам добрый человек. Хоть один обратил на этих бедных людей внимание", – написал пользователь mkr202127.

"Когда в Нальчике люди будут жить по-человечески?" – задался вопросом ravid2689.

"Причём тут глава Хасаньи. Этот базар кто-то выкупил и установил свои правила. Сельские, которые один-два раза приезжают торговать вязанными вещами, с них берут по 100 рублей. Никаких удобств не делают, торгуют на земле. Пора проверить эту контору", – заявила zuhra_kuchmenova.

На 11.10 мск 8 октября на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно возмущения местных жителей условиями на рынке в Хасанье.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля нальчане пожаловались в соцсети, что в жилом секторе по улице Ашурова образовался стихийный рынок, из-за которого возникла антисанитария, а близлежащая территория заполнена машинами. Часть других горожан, комментируя их жалобу, потребовала реакции властей, а другая часть встала на сторону торговцев, указав, что на рынке торгуют преимущественно пенсионеры. Торговцы, ведущие свою деятельность на стихийном рынке по улице Ашурова в Нальчике, направили главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову коллективное обращение с просьбой узаконить их торговлю, они выразили готовность платить налоги.

Власти ликвидировали рынок в нальчикском микрорайоне "Молодежный". Продавцы заявили, что остались без работы и что намерены добиваться от властей разрешения на торговлю.

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