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23:26, 7 октября 2024

Активисты почтили память Анны Политковской

Портрет Анны Политковской и цветы у Соловецкого камня. Скриншот фото из Telegram-канала Бориса Вишневского (признан иноагентом) от 07.10.24, https://t.me/visboris/12045

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 18-ю годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской активисты возложили цветы к ее дому и могиле в Москве и памятникам жертв репрессий в различных городах России.

Как писал "Кавказский узел", жители Владивостока в 18-ю годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской возложили цветы и её портрет к памятнику жертвам политических репрессий. Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Имена заказчиков убийства за 16 лет так и не названы, указали в 2022 году правозащитники в годовщину гибели журналистки.

Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Сегодня в разных городах России прошли акции в память об Анне Политковской.

В Москве активисты возложили сегодня цветы к мемориалам в память об Анне Политковской  на Лесной улице и у здания "Новой газеты",  а также и к ее могиле на Троекуровском кладбище.

"Для меня важно почтить память такого светлого и героического человека как Анна Степановна. Я считаю, что она сделала очень много для нашей страны, и в конце концов даже отдала жизнь. Мне кажется, мы не должны об этом забывать. Поэтому я пришёл сегодня сюда", - привело издание RusNews слова молодого человека, пришедшего к могиле журналистки. 

"Эта история привела меня в более-менее активную политическую жизнь. Именно этот нарратив о первом большом политическом убийстве меня больше всего взбудоражил", - процитировало издание в другой публикации слова молодого человека, который пришел к дому журналистки.

В Санкт-Петербурге зампред "Яблока" Борис Вишневский* установил портрет журналистки у Соловецкого камня и возложил цветы, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Заказчик убийства так и не найден и не наказан, хотя, по мнению моих коллег по «Новой газете», все необходимые данные у следствия есть. А убийца Анны был в прошлом году помилован президентом за участие в СВО", - написал Вишневский*.

Представители саратовского "Яблока" установили портрет журналистки и возложили цветы к памятнику генетику Николаю Вавилову, который стал жертвой репрессий, говорится в Telegram-канале местного отделения партии.

В Кирове председатель кировского отделения Партии народной свободы Вадим Ананьин возложил цветы к портрету журналистки Анны Политковской у памятника жертвам политических репрессий, сообщило «7х7»*.

В Ульяновске  активист Игорь Топорков возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий по случаю годовщины смерти журналистки Анны Политковской, сообщил сегодня Telegram-канала "Симбирский шугожор".

Напомним, в 2023 году бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине. Дети и коллеги журналистки заявили, что помилование Хаджикурбанова стало надругательством над памятью Политковской.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", - заявил он.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

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Автор: "Кавказский узел"

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