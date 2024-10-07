Активисты во Владивостоке почтили память Анны Политковской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Владивостока в 18-ю годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской возложили цветы и её портрет к памятнику жертвам политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Имена заказчиков убийства за 16 лет так и не названы, указали в 2022 году правозащитники в годовщину гибели журналистки.

Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Сегодня, в день 18-й годовщины со дня убийства Анны Политковской, жители Владивостока возложили цветы и её портрет к памятнику жертвам политических репрессий, сообщает в своем телеграм-канале проект Activatica.org.

5 октября в Казани активисты попытались почтить память журналисток Анны Политковской и Ирины Славиной, которая 2 октября 2020 года совершила суицид перед зданием МВД в Нижнем Новгороде, а перед этим призвала винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Однако у памятника жертвам политических репрессий активистов уже ожидали силовики, которые не дали им установить фотографии журналисток на памятник. "На возложение цветов дали две минуты. Как только активисты покинули место проведения акции, силовики выбросили все цветы", - говорится в публикации проекта.

Напомним, в 2023 году бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине. Дети и коллеги журналистки заявили, что помилование Хаджикурбанова стало надругательством над памятью Политковской.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", - заявил он.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.