2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сентябре 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано 3 жертвы: в Ингушетии убиты 2 предполагаемых боевика и ранен один силовик. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

30 сентября силовики провели операцию по задержанию восьми жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

3 сентября мужчина с отверткой напал на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД. Мужчина, напавший на силовиков в Ингушетии, подошел к посту ДПС в Магасе пешком, перейдя дорогу, нападение длилось несколько секунд, следует из опубликованного видео с места событий. Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с покушением на полицейского.

В остальных регионах Северного Кавказа, к которым относятся Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чечня, ни вооруженных инцидентов, ни жертв вооруженного конфликта в сентябре 2024 года не зафиксировано.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на «Кавказском узле».

Ранее, в августе 2024 года жертв не зафиксировано.