RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Северный Кавказ - статистика жертв
13:21, 7 октября 2024

2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сентябре 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано 3 жертвы: в Ингушетии убиты 2 предполагаемых боевика и ранен один силовик. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

30 сентября силовики провели операцию по задержанию восьми жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

3 сентября мужчина с отверткой напал на сотрудников поста ДПС на въезде в Магас. Полицейский ранен, нападавший убит, сообщило МВД. Мужчина, напавший на силовиков в Ингушетии, подошел к посту ДПС в Магасе пешком, перейдя дорогу, нападение длилось несколько секунд, следует из опубликованного видео с места событий. Следствие отчиталось об уголовном деле в связи с покушением на полицейского.

В остальных регионах Северного Кавказа, к которым относятся Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чечня, ни вооруженных инцидентов, ни жертв вооруженного конфликта в сентябре 2024 года не зафиксировано.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на «Кавказском узле».

Ранее, в августе 2024 года жертв не зафиксировано.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:16, 7 октября 2024
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено
11:19, 7 октября 2024
Нальчанин признан виновным в повторной дискредитации армии
06:41, 7 октября 2024
Военный из Ростовской области осужден за отказ ехать на Украину
05:44, 7 октября 2024
Власти отчитались об устранении затора перед Крымским мостом
23:51, 6 октября 2024
Очередь перед Крымским мостом сократилась до 120 машин
22:55, 6 октября 2024
Фамиль Халилов прекратил сухую голодовку
Все события дня
Новости
07 октября 2024, 13:59
Активисты во Владивостоке почтили память Анны Политковской
Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 7 октября 2024 г. Фото: Телеграм канал "Черновик"
07 октября 2024, 13:20
Журналист Магомедов на пикете потребовал освободить Гаджиева
Лагерь беженцев в Ираке. Фото: Y. Boechat (VOA). https://ru.wikipedia.org/
07 октября 2024, 12:53
Двое граждан Азербайджана возвращены из Ирака
Саломе Зурабишвили. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/salome-zurabishvili-vystupila-s-konkretnym-planom-dlja-oppozicii/
07 октября 2024, 12:39
Зурабишвили начала обсуждать с оппозицией состав альтернативного правительства
Абдулмумин Гаджиев. Фото: https://memorialcenter.org/ признан инагентом
07 октября 2024, 12:16
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:50, 7 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Безумство храбрых...» Сельский блогер против всех
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
выставка натовской техники - фото
Фото
14:39, 4 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Гордиенко и Сумарокова продолжают гнобить в Нальчикском СИЗО
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
10:50, 7 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Безумство храбрых...» Сельский блогер против всех
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
выставка натовской техники - фото
Фото
22:40, 4 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
2
учительницу уволили из-за цвета одежды
Фото
14:39, 4 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Гордиенко и Сумарокова продолжают гнобить в Нальчикском СИЗО
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Абдулмумин Гаджиев. Фото: https://memorialcenter.org/ признан инагентом
07 октября 2024, 12:16
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено

Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
07 октября 2024, 09:31
Афган Садыгов утратил способность самостоятельно передвигаться

Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии

Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden
05 октября 2024, 15:52
Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше