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02:49, 7 октября 2024

Военный обвинен в покушении на убийство после перестрелки в Цхинвале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотруднику министерства обороны Южной Осетии А. Мамиеву предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и покушении на убийство после перестрелки возле кафе в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 октября в Цхинвале в результате стрельбы получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии двое силовиков. По данным источника, перестрелка около кафе произошла между милиционером и сотрудник министерства обороны Южной Осетии.

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело в отношении военнослужащего А. Мамиева, он обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия и покушении на убийство, пишет 6 октября информационное агентство "Рес".

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 октября в районе ресторана "Минас" Мамиев "в ходе возникшей ссоры" выстрелил в живот сотруднику органов внутренних дел из пистолета, который находился у него незаконно. Кроме того, ведомство сообщило, что действиям милиционера, который также выстрелил из табельного огнестрельного оружия в грудь Мамиеву будет дана оценка.

"Кавказский узел" также писал, что два человека получили ранения во время перестрелки, которая произошла 14 июля в Цхинвале. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев тогда также поручил силовикам оперативно установить и привлечь к ответственности причастных к перестрелке. Пострадавшие, однако, отказались дать показания и сообщить, кто в них стрелял.

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Автор: "Кавказский узел"

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