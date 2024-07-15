Два человека пострадали при перестрелке в Цхинвале

15 июля 2024, 01:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницу в Цхинвале поступили с огнестрельными ранениям ног двое братьев. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил силовым структурам оперативно установить и привлечь к ответственности причастных к перестрелке. Пострадавшие, однако, отказались дать показания и сообщить, кто в них стрелял.

Два человека получили ранения во время перестрелки, которая произошла 14 июля в Цхинвале.

По данным МВД Южной Осетии, в больницу попали два жителя Цхинвала с огнестрельными ранениям ног. Им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации они отказались. Личности пострадавших установлены, это два брата 38 лет и 40 лет, пишет государственное информационное агентство "Рес".

На инцидент отреагировал президент Алан Гаглоев, который поручил МВД и Генпрокуратуре в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности граждан, причастных к перестрелке.

МВД Южной Осетии сообщило, что пострадавшие отказались от дачи показаний, в том числе не стали сообщать, кто применил "в отношении них противоправное деяние".

Ранее "Кавказский узел" писал о перестрелке в Гагрском районе Абхазии рядом с российской границей. В числе пострадавших есть ребенок. 24 июня силовики отчитались о задержании четверых подозреваемых в причастности к перестрелке, еще трое находились в розыске. 25 июня силовики заявили, что задержаны еще трое подозреваемых. 27 июня Гагрский районный суд арестовал трех человек, еще трое арестованы на следующий день.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.