Двое силовиков ранены в результате перестрелки в Цхинвале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате стрельбы в Цхинвале в тяжелом состоянии госпитализированы двое силовиков. По данным источника, перестрелка произошла около кафе между милиционером и сотрудником Минобороны Южной Осетии.

В ночь на 6 октября в Цхинвале на улице Сталина произошла перестрелка, в результате которой в тяжелом состоянии были госпитализированы двое сотрудников правоохранительных органов, одному из них 29 лет, другому – 31 год. Оба прооперированы.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил руководству правоохранительных органов провести тщательное расследование инцидента, сообщило сегодня на своем сайте ИА "Рес".

По данным источника, в результате перестрелки ранения получили сотрудник Минобороны Южной Осетии и милиционер. Стрельбе предшествовала потасовка, инцидент произошел около кафе "Минас". Силовики в заведении отмечали день работников уголовного розыска, передал сегодня ночью телеграм-канале "Сапа Цхинвал".

Между двумя отдыхавшими в кафе компаниями произошел конфликт, затем возникла драка. Стороны начали перестрелку, один из стрелявших – сотрудник Минобороны Южной Осетии, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что два человека получили ранения во время перестрелки, которая произошла 14 июля в Цхинвале. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев тогда также поручил силовикам оперативно установить и привлечь к ответственности причастных к перестрелке. Пострадавшие, однако, отказались дать показания и сообщить, кто в них стрелял.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.