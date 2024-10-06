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05:34, 6 октября 2024

Двое силовиков ранены в результате перестрелки в Цхинвале

Цхинвал. Фото: http://tskhinval.ru/2015/10/05/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате стрельбы в Цхинвале в тяжелом состоянии госпитализированы двое силовиков. По данным источника, перестрелка произошла около кафе между милиционером и сотрудником Минобороны Южной Осетии.

В ночь на 6 октября в Цхинвале на улице Сталина произошла перестрелка, в результате которой в тяжелом состоянии были госпитализированы двое сотрудников правоохранительных органов, одному из них 29 лет, другому – 31 год. Оба прооперированы.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил руководству правоохранительных органов провести тщательное расследование инцидента, сообщило сегодня на своем сайте ИА "Рес".

По данным источника, в результате перестрелки ранения получили сотрудник Минобороны Южной Осетии и милиционер. Стрельбе предшествовала потасовка, инцидент произошел около кафе "Минас". Силовики в заведении отмечали день работников уголовного розыска, передал сегодня ночью телеграм-канале "Сапа Цхинвал".

Между двумя отдыхавшими в кафе компаниями произошел конфликт, затем возникла драка. Стороны начали перестрелку, один из стрелявших – сотрудник Минобороны Южной Осетии, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что два человека получили ранения во время перестрелки, которая произошла 14 июля в Цхинвале. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев тогда также поручил силовикам оперативно установить и привлечь к ответственности причастных к перестрелке. Пострадавшие, однако, отказались дать показания и сообщить, кто в них стрелял.

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Автор: "Кавказский узел"

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