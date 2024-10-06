Очередь перед Крымским мостом сократилась до 120 машин

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Водители и пассажиры 120 автомобилей продолжают ожидать проезда через Крымский мост в Краснодарском крае, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 16.00 мск 240 машин ожидали в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, еще 50 - со стороны Крыма. По данным на 20.00 мск, очередь увеличилась до 370 машин на Кубани, со стороны Крыма также было 50 автомобилей.

По состоянию на 23.00 мск, в очереди со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств. При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра была ликвидирована, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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