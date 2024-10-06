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08:21, 6 октября 2024

Инициатива жителей Махачкалы дала повод для критики чиновников

Жители махачкалинского поселка Караман 2 самостоятельно обустраивают дорогу. Кадр из видео - https://vk.com/wall-74219800_2579658

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители махачкалинского поселка Караман 2 самостоятельно обустроили проезжую часть улицы. Другие жители Дагестана, комментируя в соцсети видео о ремонтных работах, раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам махачкалинцев.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически пытаются самостоятельно решить проблему с разбитой инфраструктурой. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли. 4 марта стало известно, что жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части.

15 октября 2023 года жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно заасфальтировали проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов.

Пост о том, что жители махачкалинского поселка Караман 2 вынуждены самостоятельно ремонтировать дорогу, опубликован 5 октября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

Житель поселка Караман 2 читает стихотворение перед рабочими. Кадр из видео https://vk.com/wall-74219800_2579658К посту прикреплено видео, на кадрах которого показана улица в темное время суток. Посередине нее идут ремонтные работы, видна несколько мужчин, у некоторых из них в руках лопаты. Перед ними стоит еще один мужчина, он с листа бумаги читает стихотворение, другие присуствующие слушают его. После того, как мужчина завершил читать стих, собравшиеся поаплодировали ему. На этом видео заканчивается.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 205,4 тысячи пользователей, на 08.20 мск 6 октября набрал около 43 тысяч просмотров и 106 комментариев.

"За что налоги платим?" – задался вопросом пользователь с ником Другой.

"Куда жаловаться, если чиновники ничего не делают?" – спросил пользователь Sa Tu.

"Есть предложение отменить налоги для жителей Дагестана, и чтобы все сами делали. Должности чиновников убрать, местные джамааты (общины) все вопросы пусть регулируют", – заявил Андриано Фертитта.

"Так эти дома незаконно стоят, поэтому и нет дорог", – отметил Totokomgoworyat Tot.

"Дам там и света, и воды нет, и мусор не вывозят", – написал Massimo Moratti.

Другие комментаторы пожаловались, что в их населенных пунктах жители тоже вынуждены самостоятельно решать проблему с благоустройством. "Степной поселок, в черте города то же самое, все своими силами делаем", – написал Закир Ибрагимов.

"У нас в селе делают дороги жители села сами. Купили новый трансформатор и за это берут налоги, нет бы оплатить простым людям сумму, которую они потратили, чтобы установить этот трансформатор", – пожаловалась Зуля Абдулаева.

На 08.20 мск 6 октября на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно сообщения о том, что жители поселка Караман 2 самостоятельно отремонтировали дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

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Автор: "Кавказский узел"

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