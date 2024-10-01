Педагог сельской школы в Азербайджане добивается восстановления на работе после участия в выборах

01 октября 2024, 02:30

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Жители села Аранлы в Имишлинском районе Азербайджана требуют восстановить на работе в школе учительницу начальных классов Лейлу Наджафгулиеву, которая была кандидатом в депутаты парламента Азербайджана, но проиграла выборы. Наджафгулиева в течение двух лет добивалась строительства нового здания школы, а затем требовала от властей устранить недостатки в новом здании.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября ЦИК Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов, признав недействительными результаты голосования лишь на 46 участках. Многочисленные заявления о нарушениях были проигнорированы, указали правозащитники. 21 сентября итоги выборов утвердил Конституционный суд Азербайджана.

Учительница начальных классов Лейла Наджафгулиева была уволена приказом регионального управления образования в первый день нового учебного года, 16 сентября. Разрешение на увольнение учительницы, которая была кандидатом в депутаты парламента Азербайджана Имишлинского района, дал местный профсоюз.

Наджафгулиева в течение нескольких лет активно ведет соцсети. Два года назад она распространила видео о плохом состоянии старого здания школы в Аранлы: учитель рассказала, что в здании нет туалета, в связи с чем дети вынуждены ходить в туалет во дворе и возвращаются на уроки испачканными из-за антисанитарного состояния этого туалета. После огласки ситуации власти начали строительство новой школы в Аранлы, здание было построено в течение двух лет и открылось с началом нового учебного года 16 сентября. В тот же день Лейла Наджафгулиева отказалась проводить в новом здании урок для третьеклассников, заявив, что строители не исправили недостатки в нем. На требование представителя местной власти вернуть детей в класс она заявила, что новое здание школы построено с недостатками, а проводить урок вне школьного здания не запрещено, этот разговор был записан на видео и опубликован в соцсети. Учитель провела урок во дворе школы, руководство сочло это отсутствием на рабочем месте и уволило Наджафгулиеву за прогул.

В приказе Мил-Муганского регионального отдела образования от 17 сентября говорится о неподчинении учителя указаниям директора школы, способствованию неявки школьников на уроки, проведении урока вне здания школы без согласия администрации, а также нарушении “Этического кодекса преподавателя” - чиновники сочли, что опубликовав видео инцидента в TikTok, Наджафгулиева использовала детей для своих личных целей. Увольнение согласовано с местным профсоюзом, об участии Наджафгулиевой в парламентских выборах в приказе отдела образования не сказано, сообщил "Кавказскому узлу" представитель ведомства, просивший не называть его имя.

Сама Лейла Наджафгулиева заявила “Кавказскому узлу”, что подвергалась гонениям в последние два года, после того, как опубликовала на YouTube ролик о проблемах с санузлом в школе. “Я сообщила об отсутствии теплоснабжения в старой школе, об использовании печей с сырыми дровами, от которых классы заполнялись дымом. После этой информации старая школа, построенная в 1970-х годах, была разрушена, государство построило новое здание. В 2024 году новая школа была готова, но внутри остались недостатки. Меня уволили за разглашение этой информации, нарушив мои права", - сказала она.

На одном из видео, опубликованных в 2023 году, Наджафгулиева показала старую школу с негодными туалетами, рассказав, что дети не могут посещать этот туалет и плачут. После этого видео в школу привезли мобильные туалеты, а Лейле объявили выговор.

Наджафгулиева подчеркивает, что заметила предвзятое отношение к себе, будучи кандидатом в депутаты летом-осенью 2024 года. Она объясняет свое увольнение политической активностью и предлагает предлагает профильному министерству создать комиссию, чтобы сравнить качество ее преподавания с работой других учителей,выступивших за ее увольнение. "Я рассказала в социальной сети о нарушениях на выборах, тогда партия "Ени Азербайджан" потребовала от меня сдать мой партийный билет. Директор школы настроила против меня всех преподавателей. Если я плохой специалист, тогда как я получила максимально высокие баллы на аттестации?", - говорит Наджафгулиева на одном из видео. Там же она указывает, что провела урок во дворе из-за отсутствия в новом школьном здании воды, а региональное управление образования расценило это как самоуправство и невыход на работу. В другом видео она рассказывает, что осмотрела новую школу вместе с учениками перед началом учебного года и обнаружила, что здание не готово. По словам учителя, неготовность признало и руководство, из-за чего открытие учебного года 16 сентября проводилось в другой школе села Аранлы.

Увольнение Наджафгулиевой неправомерно, так как неприкосновенность кандидатов в депутаты по решению ЦИК Азербайджана продлена до 21 сентября, заявил “Кавказскому узлу” председатель общественной организации Институт прав граждан Башир Сулейманлы. "В этот срок увольнение с работы незаконно. Согласно Избирательному кодексу, в период избирательного процесса кандидаты неприкосновенны, исключение составляют случаи уголовных преступлений этими людьми. Они освобождаются от обязанности выполнять свою профессиональную деятельность, им должна быть выплачена зарплата за все время осуществления кандидатской деятельности", - объяснил Сулейманлы.

Наджафгулиева уволена по субъективному желанию директора и работающей в той же школе жены директора, заявил “Кавказскому узлу” учитель той же школы, супруг уволенной Элнур Керимов.

"Козни против Лейлы начались с тех пор, как она в 2023 году распространила правду о бедственном положении прежнего здания школы. Когда построили новое здание, Лейла распространила информацию о неготовности шолы к новому учебному году и отсутствии в здании водоснабжения. Поэтому 16 сентября 2024 года, в первый день обучения, занятия в школе не проводились, хотя директор обещал начать обучение в новом здании. Лейла не знала, что занятия перенесены в другое здание, и она провела урок природоведения во дворе школы, на траве. Этот поступок расценен как самоуправство и невыход на работу, за это Лейлу уволили. Жители села Аранлы недовольны ее увольнением, они высоко оценивали качество преподавания Лейлы Наджафгулиевой, родители просили, чтобы их детей учила Лейла. Это раздражало директора и его окружение", - сказал Элнур Керимов.

По словам супруга, Наджафгулиева намерена судиться с руководством школы, сейчас дело находится на этапе досудебной медиации. "Увольнение незаконно, мы в суде будем добиваться восстановления Лейлы на работе", - сказал он.

Лейла Наджафгулиева рассказала, что имеет 18-летний стаж преподавания. У них с супругом трое детей школьного возраста, также с ними живет свекор Лейлы, отец ее супруга, пенсионер. После увольнения Лейлы в семье работает только ее муж.

Директор школы Анар Алекперов выслушал вопросы корреспондента "Кавказского узла" и получил их в письме, но не ответил на письмо и не отвечал на звонки после его прочтения.

Бывший педагог той же школы, жительница Аранлы Хаяла Керимова также считает несправедливым увольнение Наджафгулиевой. "Лейла Наджафгулиева не нарушала правила работы, но была очень строгой и требовательной к учащимся. Она уволена по причине личной неприязни директора школы, так как она подала документы на конкурс для назначения на пост директора другой школы в нашем же селе, а они не хотели, чтобы она продвигалась в карьере", - заявила Керимова “Кавказскому узлу”.

Жительница Аранлы Фатима Алиева, чья дочь два года отучилась у Наджафгулиевой, сообщила, что родители требуют ее возвращения на работу, так как были полностью довольны ее преподаванием. Сама Фатима просила директора, чтобы он назначил ее младшего сына в первый класс, который ведет Наджафгулиева. "Но Лейлу несправедливо уволили за то, что два года назад она потребовала построить в старой школе туалеты. Все родители хотят возвращения Наджафгулиевой", - сказала Алиева корреспонденту “Кавказского узла”.

Житель села Турал Йедигяров также связал увольнение Наджафгулиевой с завистливым отношением директора и близких к нему педагогов к ее успехам. Формальные причины увольнения он назвал "необоснованными", отметив что подлинными причинами стала ее требовательность к руководству школы и районному отделу образования, а также огласка недостатков школы в социальных сетях.

"Увольнение Наджафгулиевой нанесло вред селу, другого такого профессионального педагога младших классов в двух наших школах нет. Ей могли бы за недостатки и активность в сетях объявить выговор, а они уволили сразу. Жители села недовольны и ждут когда Наджафгулиева вернется в школу". - сообщил Йедигяров корреспонденту “Кавказского узла”.

Бывшая учительница английского языка школы в Аранлы Азиза Дадашсой на своей странице в соцсети призвала тех, кто поддержал увольнение Наджафгулиевой, покинуть список ее френдов. “Не могут быть моими друзьями те, кто радовался увольнению учителя, кто вел театральную игру, чтобы спасти свое положение", - написала она.

Адвокат Намизад Сафаров, узнав об увольнении Лейлы Наджафгулиевой, рекомендовал ей подать жалобу в течение месяца, пока не закончился установленный законом срок подачи жалоб по административным делам. Увольнение учительницы незаконно, в суде она сможет объяснить подлинные причины расторжения трудового договора, пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

"В действительности Наджафгулиева наказана за принципиальность, за раскрытие недостатков и борьбу за лучшие условия обучения детей в школе, а заявленная причина увольнения несущественна, за нее можно быть наказанным выговором, но не потерей работы”, - сказал адвокат.

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