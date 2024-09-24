Арсен Татаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Моздокского района от 23.09.24, https://t.me/MozdokRaionAMS/4010

24 сентября 2024, 00:24

Боец из Моздокского района убит на Украине

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Арсен Татаев убит в боевых действиях, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 310 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 сентября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 309 бойцов из Северной Осетии.

35-летний Арсен Татаев убит в военной операции на Украине, его похороны пройдут в селе Кизляр 24 сентября, сообщила 23 сентября администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 310 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Два бойца из Моздокского района убиты в военной операции", "Осетинские активисты потребовали от Меняйло раскрыть число убитых на Украине", "Житель Северной Осетии убит в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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