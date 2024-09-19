19 сентября 2024, 22:54

Утвержден заочный приговор ставропольцу Денису Мамедову

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Апелляционный военный суд оставил в силе 16-летний приговор по обвинению в содействии терроризма, вынесенный бывшему сотруднику Минюста из Ставрополя Денису Мамедову. 

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Ставрополя Денис и Мария Мамедовы, покинувшие Россию, были обвинены в распространении фейков об армии и объявлены в розыск. В апреле Денис Мамедов был признан виновным и приговорен заочно к восьми с половиной годам колонии. Также против Мамедовых возбудили дела о содействии терроризму, по этому обвинению Марию Мамедову 27 июня заочно приговорили к 14 годам заключения, а Дениса Мамедова - к 16 годам лишения свободы. В июле Марии вынесли второй заочный приговор, восемь лет колонии по обвинению в распространении фейков. 

После начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России в США. После отъезда супруги активно публиковали в своих соцсетях пацифистские материалы. 

Апелляционная инстанция оставил без изменений заочный приговор бывшему сотруднику Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста Денису Мамедову по делу о содействии терроризму, сообщил правозащитный проект ОВД-Инфо*. 

Заседание состоялось 18 сентября, решение по апелляции было вынесено заочно, как и приговор. В случае возвращения в Россию Мамедову грозит водворение в тюрьму на первые три года срока, остальные 13 лет он должен провести в колонии строгого режима. Кроме того, приговор предусматривает штраф в 400 тысяч рублей. 

Комментариями Мамедова или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Примечание:

"Дошло до суда дело супругов Мамедовых из Ставрополя", "Стали известны подробности дела жительницы Минвод Валентины Старых", "Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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