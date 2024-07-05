Мария и Денис Мамедовы. Фото: Денис Мамедов / Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России

05 июля 2024, 18:08

Мария Мамедова получила второй заочный срок

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Басманный суд Москвы признал ранее осужденную по делу о содействии терроризму бывшую сотрудницу ставропольского управления Минюста Марию Мамедову виновной в распространении фейков об армии и заочно приговорил к восьми годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Ставрополя Денис и Мария Мамедовы, покинувшие Россию, были обвинены в распространении фейков об армии и объявлены в розыск. В апреле Денис Мамедов был признан виновным и приговорен заочно к восьми с половиной годам колонии, дело его супруги по аналогичному обвинению рассматривается отдельно. Также против Мамедовых возбудили дела о содействии терроризму, по этому обвинению Марию Мамедову 27 июня заочно приговорили к 14 годам заключения, а Дениса Мамедова - к 16 годам лишения свободы.

После начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России в США. После отъезда супруги активно публиковали в своих соцсетях пацифистские материалы. 

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшую сотрудницу центра судэкспертизы Минюста в Ставропольском крае по делу о распространении фейков о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК), сообщила сегодня "Медиазона"*.

Обвинение просило для Марии Мамедовой 8,5 лет лишения свободы с запретом на публикации в интернете на четыре года, говорится в публикации. 

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* внесено в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Дошло до суда дело супругов Мамедовых из Ставрополя", "Суд в Москве утвердил заочный арест ставропольцу по делу о фейках про армию", "Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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