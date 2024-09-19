Военный из Ингушетии убит на Украине

19 сентября 2024, 03:36

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Харон Мальсагов, убитый на Украине, похоронен в Назрани. С начала российской военной операции официально признаны убитыми на Украине не менее 88 ингушских бойцов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 18 сентября власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 4900 военных с юга России, в том числе 87 бойцов из Ингушетии.

О похоронах военнослужащего Харона Мальсагова сообщила 18 сентября пресс-служба правительства Ингушетии. Похороны состоялись в Гамурзиевском административном округе Назрани.

В церемонии участвовали чиновники, в том числе первый заместитель премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев. По поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова семье погибшего оказана материальная помощь, отмечается в сообщении официального телеграм-канала правительства региона.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 88 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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