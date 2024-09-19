19 сентября 2024, 03:36

Военный из Ингушетии убит на Украине

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Харон Мальсагов, убитый на Украине, похоронен в Назрани. С начала российской военной операции официально признаны убитыми на Украине не менее 88 ингушских бойцов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 18 сентября власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 4900 военных с юга России, в том числе 87 бойцов из Ингушетии. 

О похоронах военнослужащего Харона Мальсагова сообщила 18 сентября пресс-служба правительства Ингушетии. Похороны состоялись в Гамурзиевском административном округе Назрани. 

В церемонии участвовали чиновники, в том числе первый заместитель премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев. По поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова семье погибшего оказана материальная помощь, отмечается в сообщении официального телеграм-канала правительства региона. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 88 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Семь бойцов из Дагестана убиты на Украине", "Боец из Избербаша убит в военной операции", "Названо число убитых на Украине жителей Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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