Правозащитники сочли убедительным заявление Андзора Кудаева о пытках

18 сентября 2024, 14:56

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Заявление осужденного предпринимателя из Кабардино-Балкарии Андзора Кудаева о том, что признание получено под пытками, вызывает доверие, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Суды стараются игнорировать заявления о пытках обвиняемых, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России 27 августа не удовлетворил кассационную жалобу на приговор предпринимателю из Кабардино-Балкарии Андзору Кудаеву, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в пособничестве терроризму и хранении оружия. Суд счел несостоятельными доводы защиты о том, что Кудаев дал признательные показания под пытками.

Андзор Кудаев был обвинен в пособничестве терроризму (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Приговор ему был вынесен 14 апреля 2023 года. Обвинительное заключение построено на признательных показаниях Кудаева, полученных под пытками, заявили правозащитники.

Заявление Кудаева о пытках вряд ли было выдуманным, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. «Пытки уже давно стали частью так называемой раскрываемости уголовных дел. И лично меня не удивляет то, что он заявил о пытках. Вполне допускаю, что при отсутствии четких доказательств его стали пытать для получения признательных показаний», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Показания Кудаева о пытках, разумеется, вызывают доверие

Уверенность в том, что Кудаева пытали, высказал и представитель Центра защиты прав человека "Мемориал"*. «Показания Кудаева о пытках, разумеется, вызывают доверие», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По его данным, суды стараются не замечать заявления подсудимых о пытках. «Суды никогда не проверяют такие показания. И даже если адвокаты предоставляют доказательства, их всегда игнорируют», - отметил он.

Cуд обычно занимает сторону обвинения и не позволяет адвокатам обвиняемого доказать тот факт, что показания выбиты путем пыток

Суды обычно игнорируют заявления обвиняемых о том, что признательные показания получены под пытками, подтвердила Светлана Ганнушкина. «Даже при наличии ряда доказательств о пытках, суд обычно занимает сторону обвинения и не позволяет адвокатам обвиняемого доказать тот факт, что показания выбиты путем пыток. К сожалению, чаще бывает так, что заявление о пытках не подкрепляется фактами, хотя пытки на самом деле были, но просто об этом было заявлено поздно или увечья не фиксировались вовремя», - сказала она.

Согласно показаниям Кудаева, в сентябре 2015 года ему позвонил неизвестный и попросил приехать по адресу в Нальчике, чтобы замерить балкон в его квартире для реконструкции. Когда Кудаев приехал, во дворе дома его встретил парень, который представился Юрием Бицуевым. По версии обвинения, Бицуев дал Кудаеву тысячу рублей и попросил купить ему продукты, а Кудаев выполнил эту просьбу. После этого Бицуев оставил у него на временное хранение пистолет с патронами. Позднее Кудаев отказался от этих показаний, заявив, что дал их под пытками. Он сообщил, что оружие ему подбросили, а с Бицуевым он не знаком.

По террористическим статьям освобождают условно-досрочно крайне редко

На практике условно-досрочное освобождение (УДО) осужденных по террористическим статьям - исключительная редкость, сообщил адвокат Евгений Смирнов, специализирующийся на делах по экстремизму и терроризму. «УДО по данной статье возможно только после отбытия 3/4 от срока. Но практика показывает, что по террористическим статьям освобождают условно-досрочно крайне редко», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обвиняемые по таким статьям также не могут воспользоваться возможностью заключить контракт с Минобороны и оказаться на свободе, отметил адвокат. «Эта статья исключает возможность заключения контракта», - сказал Евгений Смирнов.

Что касается заявлений о пытках, то суд может считать показания правдивыми только в случае возбуждения уголовного дела по факту избиений, указал он.

«Чтобы признать факт дачи показаний под пытками, необходимо возбудить уголовное дело по факту применения насилия. Суды обычно направляют материалы в Следственный комитет, который выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Руководствуясь этим решением, суды признают показания [полученные] под пытками достоверными и правдивыми», - сказал адвокат.

Напомним, 22 ноября 2015 года в ходе двух спецопераций в Нальчике были убиты 14 человек. Силовики заявили, что все убитые были членами местной ячейки запрещенной террористической организации "Исламское государство". Среди убитых был и Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

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