Жители Какашуры потребовали перевыборов главы сельсовета

18 сентября 2024, 09:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Какашура Карабудахкентского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором потребовали позволить им проводить прямые выборы главы местного сельсовета. Они заявили, что текущий глава передал частному предприятию земельные участки, принадлежащие сельчанам, из-за чего они утратили к нему доверие.

Как информировал "Кавказский узел", 9 февраля 2022 года жители села Какашура провели в Махачкале акцию протеста из-за земельного конфликта. Землю, принадлежащую селению Какашура, передали для размещения Росгвардии, взамен обещали передать участок недалеко от Каспийска. Но обещания власти не выполнили, пожаловались протестующие.

Видеообращение жителей села Какашура Карабудахкентского района к главе Дагестана Сергею Меликову 17 сентября в своем телеграм-канале опубликовала газета "Черновик". На видео показаны несколько десятков человек, один из них на камеру зачитывает текст обращения.

В обращении сельчане пояснили, что власти Дагестана отказали им в проведении в Махачкале митинга, на котором они намеревались потребовать повторных выборов главы местного сельсовета. На митинге сельчане хотели донести до Меликова, что хотят сами напрямую выбирать главу муниципального образования. "Представительный орган нашего муниципального образования утратил доверие", – зачитал один сельчан текст обращения.

Авторы обращения потребовали от Меликова обеспечить соблюдение их избирательных прав.

Представительный орган населенного пункта вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей, представляет интересы предприятия, которое управляет местным колхозом. Председатель совета директоров колхоза является советником депутата местного собрания и лоббирует интересы предприятия. В результате в 2021 году глава муниципалитета передал предприятию в аренду на 49 лет земельные паи, которые в 1998 году были выданы сельчанам, являющимся бывшими колхозниками, сказано в обращении.

Сельчане ранее подали в суд и в 2015 году суд признал, что пожизненными владельцами земельных участков, о которых идет речь, являются сельчане. "Данное решение суда никем не отменено", – отметили жители села Какашура в обращении к Меликову.

Этот пост в телеграм-канале газеты "Черновик" на 09.20 мск 19 сентября набрал около 9,7 тысячи просмотров и 69 отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

На 09.20 мск 19 сентября на сайте главы Дагестана нет комментариев относительно требования жителей села Какашура позволить им проводить прямые выборы главы муниципалитета.

"Кавказский узел" также писал, что с 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.