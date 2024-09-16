Кандидаты в Батайске потребовали отменить итоги выборов на участке

16 сентября 2024, 16:16

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Во время выборов в гордуму Батайска на участках зафиксированы вбросы бюллетеней, препоны наблюдателям и нарушения при подсчете голосов, рассказала наблюдатель. Кандидаты в депутаты потребовали расследовать нарушения и отменить итоги выборов.

Как писал "Кавказский узел", явка на выборах муниципальных депутатов в Батайске, Азове и Таганроге не превысила 30%, сообщил избирком Ростовской области. КПРФ назвала нарушения в Батайске одними из самых массовых в России.

6-8 сентября проходили выборы депутатов гордум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России".

Наблюдатель рассказала о многочисленных нарушениях на участках в Батайске

В Батайске все три дня голосования на разных участках были "стычки из-за нарушений" на выборах, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от КПРФ Любовь Румянцева.

Доказывал, что это избиратели пришли и аккуратненько кинули бюллетени так, что листок на листок уложился

«Так, на 236 участке не было ни комиссии, ни наблюдателей. Просто 3 пачки бюллетеней лежали. Мы вызвали полицию. Но полиция бюллетени не изъяла. Смешали их с другими бюллетенями. Приезжал председатель ТИК. Мы держали оборону вокруг ящика. Но в итоге рабочая группа заявила, что они не видели никакого вброса. А кандидат от ЕР доказывал, что это избиратели пришли и аккуратненько кинули бюллетени так, что листок на листок уложился», - сказала она.

На 264-м участке УИК начала работу со значительным опозданием, отметила наблюдатель. «Кандидат наш Антон Редько ещё 3 сентября написал заявление в полицию о том, что комиссии нет на месте. Но мало ли, может, с людьми что-то случилось? Работать начала комиссия только когда ТИК им выдал бюллетени. Председатель комиссии — руководитель ЖКХ Батайска, и все члены комиссии практически там же работают», - сообщила Румянцева.

Некоторые пожилые женщины, разговаривая по громкой связи, получали инструкции, на какой участок им ещё пойти и проголосовать

По её словам, члены УИК "всячески притесняли" наблюдателей от кандидатов. "Только в Батайске я столкнулась с тем, что были отведены «специальные места» для кандидатов и их наблюдателей и уполномоченных лиц. Хотя в законе об этом ни слова не сказано. Помимо этого, наблюдателям не давали знакомиться с книгами (учёта избирателей). Мы сами слышали, как некоторые пожилые женщины, разговаривая по громкой связи, получали инструкции, на какой участок им ещё пойти и проголосовать. То есть на те участки, где они не были прописаны и зарегистрированы как избиратели. Два дня мы отгоняли таких «избирателей»", - рассказала Румянцева.

На третий день у участка начали скапливаться группы людей спортивного телосложения, сообщила она. «Мы вызвали полицию, чтобы она установила личности этих «спортсменов». Приехали сотрудники полиции, с ними со всеми поздоровались и развернулись и уехали. Потом появились люди в балаклавах с надписью «Антитеррор» на майках с целью воспрепятствовать деятельности наблюдателей при подсчёте. Это было около 7 часов вечера. […] Они заявили, что вокруг ДК (где располагался участок) общественный порядок охраняют. Когда закрыли избирательный участок, к окнам ДК подогнали "Газель". В сквере вокруг ДК выключили свет. Эти «быки» в цепочку выстроились, передавая бюллетени. Когда комиссия стала работать с книгами, то только отгибала уголок, потому что они были пустые. Не было того количества голосовавших избирателей, а бюллетеней было гораздо больше. Эти люди в балаклавах, а также «спортсмены», которых завели как наблюдателей, и члены ТИК пытались оттеснить нас», добавила наблюдатель.

Когда вскрыли сейф-пакеты, к ним не были прикреплены акты, рассказала она. "На столе комиссии уже лежали бюллетени с голосованием на дому в третий день. Понимая, что они это всё смешают, я начала фиксировать на видео. Наблюдателям не дали возможности убедиться, что сейф-пакет целый. Была полностью нарушена процедура подсчёта голосов. Необходимо было показывать галочку в бюллетене. Они же сортировали нужные пачки и клали бюллетени вниз галочками так, что не было видно, за кого голосовали люди. Всё это время меня эти крепкие парни и члены ТИК толкали, не давая осуществлять видеофиксацию", - рассказала Любовь Румянцева.

Затем, по ее словам, после того, как нужные результаты записали в систему "ГАС-Выборы", сделали увеличенную копию протокола. «Переписан он был с протокола, забитого в компьютер. Потом мы в сопровождении «спортсменов» и "Антитеррора" стали покидать ДК, и оказалось, вокруг было полно крепких ребят, которые приехали, по моим подсчетам, на 14 машинах и 2 микроавтобусах. Мы поехали до администрации, куда доставили бюллетени. Нам эти охранники стали угрожать, чтобы мы не заходили в здание администрации, где находится ТИК. Меня это не остановило», - рассказала Румянцева.

Нельзя было проверить правильность внесения данных избирателя в списки. Это ни сами избиратели, ни наблюдатели не могли сделать

Она указала, что жалобы на происходившие события на 264-м участке были написаны в ЦИК и Генпрокуратуру. «В них указывается на постоянное вмешательство сотрудников полиции в деятельность наблюдателей. […] Также были препятствия в ознакомлении со списками избирателей. Нельзя было проверить правильность внесения данных избирателя в списки. Это ни сами избиратели, ни наблюдатели не могли сделать. Не были оглашены данные о явке избирателей. По закону неизвестные люди в балаклавах (официально не силовики) вообще не могли там находиться», - подчеркнула Румянцева.

На выборах по этому участку победил единоросс, хотя реального подсчёта голосов не было, указала она. "А ТИК на заседании заявил, что не увидел нарушений", - посетовала Румянцева, добавив, что прокуратура пока не ответила.

Кандидаты потребовали расследовать нарушения и отменить итоги выборов на участке

Кандидат от КПРФ Антон Редько и самовыдвиженец Олег Савченко также считают, что произошла фальсификация итогов выборов. Антон Редько при этом подтвердил все данные о нарушениях, описанные наблюдателями.

«Мы подаём иск на избирательную комиссию за нарушения с целью отмены итого выборов, также напишем заявление о преступлении на имя [председателя Следственного комитета Александра] Бастрыкина», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

УИК не дали ответы на жалобы, уточнил кандидат. «Реакция была только со стороны ТИК. А УИК ни мне, ни наблюдателю категорически не давали ответы на наши жалобы о нарушениях. И ещё в ходе выборов мы звонили в СК, сообщая им о том, что идёт фальсификация», - сообщил Редько.

Он отметил также, что сразу после выборов они пытались проверить книги избирателей. "Но никто так и не дал мне и другим проверить книги. Явка была заявлена в 97. Но такой явки не было", - указал Редько.

Кандидат-самовыдвиженец Олег Савченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже подал административное исковое заявление о нарушении процедуры подсчета голосов на УИК №264.

В иске, в частности, он указал, что в нарушение закона после закрытия избирательного участка во время подсчета голосов появились посторонние лица в балаклавах с неопределенным статусом и должностью. «На предложение обозначить правомерность своего нахождения в помещении, где производился подсчет голосов избирателей, ответа мы не получили. Члены участковой избирательной комиссии нахождение данных лиц не комментировали и производили дальнейший подсчет, не реагируя на вопросы присутствующих», - отметил в иске Савченко.

По его мнению, воспрепятствование наблюдению при проведении голосования и подсчета голосов, которое повлекло невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, является основанием для отмены решения избирательной комиссии об итогах голосования.

«Такие действия избирательной комиссии избирательного участка № 264, как умышленное нарушение порядка подсчета голосов, могло быть направлено на фальсификацию итогов голосования и не позволило присутствующим в помещении для голосования лицам убедиться в правильности подсчета голосов и достоверности результатов волеизъявления избирателей», - считает истец.

В своем иске Савченко попросил признать незаконными действия участковой избирательной комиссии и отменить ее решение об итогах голосования. «Заседание по иску назначено на 27 сентября, к 10 часам», - сообщил он.

Ростовский депутат от КПРФ Наталья Оськина отрицательно оценивает запрет на видеосъемку в регионах, расположенных вблизи зоны военной операции. "Так как отсутствие контроля привело к вакханалии и вранью, ведь первых лиц государства обманывают цифрами о явке и о тех, кого комиссии назначили депутатами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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