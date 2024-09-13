Кандидат и наблюдатели потребовали расследовать нарушения на выборах в Геленджике

13 сентября 2024, 07:00

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В избирком и полицию поданы заявления о нарушениях во время голосования на выборах в Геленджике, сообщили кандидат-самовыдвиженец Марина Антипина и наблюдатель Светлана Тережоль. Зафиксированные на Кубани нарушения повлияли на результаты выборов, которые должны быть отменены, заявил депутат Александр Сафронов.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября на "Карту нарушений на выборах" поступили сообщения о том, что на УИК № 919 в Геленджике наблюдатели пресекли подготовку вброса бюллетеней и вызвали полицию. Одну из наблюдательниц не менее трех часов не пускали на участок, сообщил наблюдатель.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

На участке № 939 в Геленджике прошло голосование на довыборах депутатов по округу № 16, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" кандидат-самовыдвиженец Марина Антипина. "Параллельно со мной за кресло парламентария боролась чиновница от ЕР. Весь административный ресурс был заточен на ее победу, и она победила. Использовали полный арсенал фальсификаций. Естественно, я написала обо всем в полицию и в избирком. Ответов ждем", - сказала она.

Мы написали три жалобы на нарушения закона о выборах

Наблюдатель от КПРФ Светлана Тережоль подтвердила слова Марины Антипиной. Она считает, что на самом деле Антипина победила на участке, а не кандидат от правящей партии. "Мы написали три жалобы на нарушения закона о выборах в полицию и в комиссию. Я могу сказать, что комиссия до сих пор […] нарушает права наблюдателей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Авторы жалоб предоставили также видеозаписи с участка, отметила Светлана Тережоль. "На видео виден момент, как «радушно» они дают мне посмотреть затребованные для проверки документы. На меня и на Антипину также оказывалось давление со стороны председателя вышестоящей избирательной комиссии, которое заключалось в том, что он просил изменить ракурс камеры, при котором мы бы не охватывали видеонаблюдением столы выдачи бюллетеней, стол председателя и сейф в заднем углу. Объяснил это заботой о том, что паспортные данные в книгах списка избирателей могут «утечь»", - сказала она, пояснив, что в результате на видео "не видны даже сами книги, не то что записи в них".

Кроме того, по ее мнению, в сейф-пакетах подменили бюллетени, на которых избиратели проголосовали за Антипину. "По закону ответственность за сохранность избирательных документов до передачи их в вышестоящую комиссию несут председатель комиссии, заместитель и секретарь. Заявление о краже и о покушении на фальсификацию итогов голосования передано в правоохранительные органы. Рано или поздно мы защитим выборы, останавливаться мы не собираемся", - заявила наблюдатель от КПРФ.

Она пояснила, что уже пять лет участвует в выборных компаниях и после прошлогодних выборов проходит свидетелем по делу об отмене результатов выборов на другом УИК в Геленджике, где также победил единоросс, хотя многие голосовали за другого кандидата. "Суд длится уже почти год! Но хочу отметить, что это впервые в России, чтобы судья затребовал документы - бюллетени. Они хранятся год, и всегда суды тянули время, чтобы потом сказать, что документы не сохранились. Но в этот раз, как мне известно, ситуация на стороне истцов, и мы ждем с нетерпением справедливого решения суда", - сказала Тережоль.

Все нарушения, по которым написаны заявления в полицию и в избиркомы, реально повлияли на итоги голосования, которые должны быть отменены и в Ильском поселении, и в станице Некрасовская, и в Северской, и в Геленджике, считает депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов.

Жалобы наблюдателей на нарушения поступали из Северского района, в том числе из поселка Ильский, а также из станицы Некрасовской Усть-Лабинского района.

Будем добиваться уголовных дел

"Все что зафиксировали наши наблюдатели от КПРФ, - это существенные нарушения закона. Да, фальсификации повлияли на итоги голосования. Жалобы написаны по поводу использования административного ресурса, вбросов, которые мы пресекли в Геленджике. Наблюдатели обратили внимание на "левый" список избирателей, который лежал на столе одного из членов комиссии. С этим списком сверялись приходящие бюджетники. И велся он для того чтобы узнать, кто из бюджетников пришел, а кто нет, и для того чтобы передать эти данные о неявившихся в администрацию, чтобы воздействовать на них административным образом. […] Мы будем добиваться уголовных дел. Все заявления поданы, но ответов пока нет", - сказал Сафронов корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о прошедших выборах размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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