Александр Нестеренко. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кропоткина от 11.09.24, https://t.me/admkropotkingorod/9997

12 сентября 2024, 00:19

Боец из Кропоткина убит в военной операции

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Александр Нестеренко убит в боевых действиях, сообщила администрация Кропоткина. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 550 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Ленев стал 549-м бойцом с Кубани, который официально признан убитым на Украине.

Лейтенант, командир мотострелкового взвода Александр Нестеренко в феврале убит в военной операции на Украине, сообщила 11 сентября в своем Telegram-канале администрация Кропоткина, отчитавшись о передаче ордена Мужества его матери.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 549 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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