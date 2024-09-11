Наблюдатели не заметили нарушений на выборах в Карачаево-Черкесии

11 сентября 2024, 14:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сведения избиркома об отсутствии нарушений на выборах в парламент Карачаево-Черкесии подтверждаются информацией от наблюдателей на участках, сообщили в реготделениях КПРФ и "Справедливой России". Политической борьбы между партиями в республике нет, итоги выборов подчеркнули "электоральную управляемость" региона, указал Давид Канкия*.

Как писал "Кавказский узел", по итогам выборов в парламент Карачаево-Черкесии представители КПРФ получили шесть мандатов, повторив результаты парламентских выборов 2019 года.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

Ни одной жалобы на нарушения во время прошедших выборов не зарегистрировано, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница избиркома Карачаево-Черкесии. «У нас всё прошло хорошо. Слава Аллаху, ни одной жалобы не подано», - сказала она.

Наблюдатели у нас были на всех участках. Никаких нарушений не было

Представитель реготделения КПРФ подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что у наблюдателей от этой партии претензий к избирательному процессу и итогам выборов не возникло. «Наблюдатели у нас были на всех участках. Никаких нарушений не было зафиксировано. Жалоб не подавали», - сказала она.

Наблюдатели от партии «Справедливая Россия» также не выявили нарушений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель реготделения этой партии. «Наши наблюдатели не выявили нарушений. Да и по всей республике тоже никто не нашел нарушений», - заявил он.

Из 50 мандатов в парламенте республики "Единая Россия" получила 34, КПРФ и "Справедливая Россия" - по шесть, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два. Схожими были итоги выборов 2019 года: тогда "Единая Россия" также получила 34 депутатских мандата, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - по три, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два.

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия* отметил, что не удивлён такому единодушному мнению об отсутствии нарушений на выборах в Карачаево-Черкесии.

Результаты просто «рисуются» под линейку централизованно. Поэтому получаются одни и те же цифры

«КЧР наряду со всеми остальными кавказскими республиками является регионом «электоральной управляемости». В этих регионах при анализе статистики прекрасно видно, что на большинстве избирательных участков, а часто и на всех участках, результаты просто «рисуются» под линейку централизованно. Поэтому получаются одни и те же цифры. Это видно и на президентских выборах, и на выборах в Госдуму, и, конечно, на выборах в местные парламенты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Канкия, политическая борьба, если она есть в кавказских республиках, происходит не по линии политических партий. «Политпартии являются прикрытием каких-то местных клановых разделений. Нередко по национальному признаку... Поэтому ни одна партия, в том числе КПРФ, не обладает особой субъектностью в КЧР и в других кавказских республиках», - сказал он.

В целом по всей России ситуация такова, что большинство регионов стали «электорально управляемыми», считает специалист. «Независимое наблюдение под большим давлением. Оппозиционные политики не участвуют в выборах. Случай в Ростове, когда КПРФ обнародовала информацию о вбросе, это скорее аномалия, чем правило. Глядя на результаты, можно сказать, что они в большинстве регионов «рисованные», не только в национальных республиках», - резюмировал Канкия.

Материалы о прошедших выборах размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.