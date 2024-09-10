"Новые люди" впервые прошли в горсобрание Элисты

10 сентября 2024, 23:21

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В отсутствие на выборах "Справедливой России" в горсобрание Элисты прошла партия "Новые люди", а КПРФ и "Единая Россия" усилили позиции.

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов горсобрания не окажут влияния на жизнь жителей столицы Калмыкии, результаты голосования предрешены, полагают опрошенные "Кавказским узлом" элистинцы. Часть из них заявила об отсутствии интереса к выборам.

В новом составе Элистинского городского Собрания по партийным спискам “Единая Россия” получила 11 мандатов, КПРФ – четыре,”Новые люди” – два и ЛДПР – один. В выборах приняли участие 30218 избирателей - 35,68% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей по Элисте. Также во всех семи одномандатных избирательных округах победили единороссы, следует из сообщения в Telegram-канале избиркома Калмыкии от 9 сентября.

Партия "Новые люди" впервые получила мандаты в горсобрании Элисты. При этом в этом году в выборах не участвовали две партии, которые получили мандаты в гордуме на выборах в 2019 году.

Осенью 2019 года ЛДПР и "Коммунистическая партия социальной справедливости" получили по одному мандату, "Справедливая Россия" и КПРФ – по три, "Единая Россия" получила 17 мандатов из 25 – 10 мандатов по единому округу и все семь мандатов по одномандатным округам.

КПРФ через суд добилась отмены решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) Элисты о заверении списка кандидатов "Справедливой России" на выборах в элистинское городское собрание, решение вступило в законную силу. Ни одна из сторон не обжаловала решение по административному иску коммунистов к ТИК, сообщали 12 июля "Ведомости".

"Коммунистическая партия социальной справедливости" была переименована в Российскую партию свободы и справедливости, однако сайт новой партии отключен, а Telegram-канал не обновлялся с сентября 2021 года.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о ходе выборов собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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