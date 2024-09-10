Политический расклад сохранился в Волгоградской облдуме

10 сентября 2024, 20:41

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Партии практически не изменили свои позиции по результатам выборов в Волгоградскую областную думу по сравнению с 2019 годом. Впервые мандат получила партия "Новые люди", но представлять ее будет уже избиравшийся депутат.

Как писал "Кавказский узел", избирательную кампанию на выборах депутатов облдумы Волгоградской области более-менее активно вели коммунисты, однако ни их агитация, ни агитация их соперников не касалась проблем региона, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Выборы депутатов Волгоградской областной думы проходили с 6 по 8 сентября. Избирком зарегистрировал на выборах кандидатов от КПРФ, "Единой России", ЛДПР", "Новых людей", "Партии пенсионеров" и "Справедливой России". "Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о ходе выборов собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

На выборах депутатов Волгоградской областной Думы по единому избирательному округу преодолели пятипроцентный барьер и допущены к распределению мандатов все шесть политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов. ЛДПР получила 12,99% голосов, "Справедливая Россия" - 5,5%, "Единая Россия" - 52,44%, "Новые люди" - 5,17%, КПРФ - 16,44%, партия пенсионеров - 5,12%, сообщил избирком Волгоградской области.Также в Telegram-канале Избиркома опубликованы результаты выборов по одномандатным округам.

Наименьшее число голосов из прошедших в думу получила в Центральном округе Волгограда представитель КПРФ Тамара Головачева - 38,16%. В Калачевском одномандатном округе мандат получила самовыдвиженка Татьяна Распутина (в действующем созыве облдумы представляет "Единую Россию"), она набрала 48,85%.

Несмотря на то, что впервые мандат Волгоградской облдумы получат «Новые люди», представлять партию будет владелец ООО «Пивоваренный дом “Буржуй”» Самвел Аветисян, в прошлом созыве думы представлявший "Справедливую Россию,. "Запрос на новых людей в политике есть, даже если не всегда есть реально новые люди. Есть и сигналы из администрации президента, которые не стоит игнорировать. Так что и внутриполитический блок администрации Волгоградской области нашел язык с представителями молодой партии", - процитировал "Коммерсант" слова политолога Андрея Серенко.

По итогам выборов «Единая Россия», как и в 2019 году получила 28 из 38 мест, КПРФ - четыре против пяти в 2019, ЛДПР получила два мандата, "Справедливая Россия", "Партия пенсионеров" и "Новые люди" - по одному, еще одно место за самовыдвиженцем.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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