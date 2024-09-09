Сторонники главы станицы Трехостровской заявили о несогласии с итогами выборов

09 сентября 2024, 18:26

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Выборы главы станицы Трехостровской Волгоградской области признаны состоявшимися, но сторонники действующей главы Светланы Сурковой заявили, что не согласны с результатами голосования. Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу Сурковой на недопуск к участию в выборах.

Как писал "Кавказский узел", глава станицы Трехостровская Светлана Суркова не была допущена к выборам на эту должность. ТИК по Иловлинскому району и районный суд заявили о нарушении ею норм избирательного права. В защиту главы поселения выступили местные жители, обратившиеся к руководству страны и области за помощью. 12 августа Светлана Суркова подала апелляционную жалобу в областной суд, попросив признать решение районного суда необоснованным и отменить его, однако суд оставил решение в силе. Решение суда возмутило жителей станицы.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

В голосовании в Трехостровской приняли участие более 51% избирателей

По итогам выборов главы станицы Трехостровская за Сергея Иванова проголосовали 197 избирателей, за его оппонента Алексея Кононенко - 29 избирателей. 128 бюллетеней были забракованы, 246 человек с правом голосования не пришли на выборы. Таким образом, в голосовании приняли участие более 51% избирателей, выборы признаны действительными, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" действующая глава сельской администрации Светлана Суркова.

Она отметила, что сама голосовать не ходила, избирательный участок в станице не посещала, и о возможных нарушениях там ничего не слышала, лишь получила официальные данные по результатам голосования.

Выборы считаем незаконными. Они не отражают волю большинства

Жители станицы готовят новое обращение к Путину, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница, попросившая не публиковать ее имя. "У нас много стариков, которых легко убедили принять участие в выборах. И посылами всякими уговорили голосовать […]. Ну, Бог им судья. Мы готовим новое видеообращение к президенту страны и главе федерального управления полиции. Эти выборы считаем незаконными. Они не отражают волю большинства местного населения", - сказала она.

Районной администрации нужен "покладистый неконфликтный глава поселения", высказала мнение другая жительница станицы. "Наши фермеры, например, предчувствуют, что скоро начнутся рейдерские захваты их земель. Суркова бы этого не допустила", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По словам сельчан, Сергей Иванов - коренной житель станицы. Он работал в колхозе агрономом, потом руководил местным профсоюзом. Три срока подряд (15 лет) занимал пост главы поселения, параллельно работал в лесхозе. В 2019 году проиграл выборы, на которых победила Светлана Суркова.

Получить комментарий у самого Сергея Иванова сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд не удовлетворил кассационную жалобу Сурковой

4 сентября в Краснодаре состоялся суд, на котором рассматривалась кассационная жалоба Светланы Сурковой, поданная 21 августа на решение Иловлинского районного суда (9 августа) и определение областного суда апелляционной инстанции (16 августа). В ходе судебного заседания адвокат Сурковой сообщил, что 22 июля его подзащитная представила в ТИК уведомление о том, что она, как кандидат, не проводит финансирование своей избирательной кампании. Апелляционная же инстанция, сославшись на представленные ТИКом материалы дела, пришла к выводу, что Суркова заявляла об открытии специального избирательного счета в кредитной организации за счет собственных средств (в размере 15 тысяч рублей).

"Однако на вышеуказанном уведомлении нет никаких отметок ТИК о принятии его как входящего документа. В то же время, принимая заявление Сурковой от 28 июля, председатель ТИК поставил на заявлении соответствующую отметку о его принятии", - сообщил кассационному суду адвокат Сурковой.

Сторона защиты заявила кассационному суду, что Суркова предоставила достаточное количество достоверных подписей избирателей для регистрации. Таким образом, выводы областного суда о том, что "все предоставленные Сурковой подписные листы признаны недействительными", не соответствуют обстоятельствам административного дела.

Как только получу кассационное определение из Краснодара, составлю жалобу в Верховный суд

"Все подписи являются действительными, что подтверждается судебной практикой. При этом ТИК на дату 27 июля каких-либо нарушений, связанных с порядком изготовления подписных листов, не выявила, кандидата за три дня о них не уведомила", - утверждается в кассационной жалобе.

Сторона ответчика повторила свои доказательства, представленные в Волгоградском областном суде. Суд кассационной инстанции признал доводы районного и областного суда приемлемыми и в удовлетворении кассационной жалобы Светлане Сурковой отказал.

"Я продолжу борьбу. Как только получу кассационное определение из Краснодара, составлю жалобу в Верховный суд. Там буду искать законности и справедливости", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Суркова.

Юрист назвал успешный саботаж голосования поводом для отмены итогов выборов

7 сентября жители станицы Трехостровская на условиях анонимности сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что намерены саботировать выборы главы поселения, так как считают недопуск Светланы Сурковой к выборам "несправедливым и незаконным".

"Мы не пойдем на выборы. Их признают недействительными. В этом случае у Сурковой будет возможность работать на своем посту еще полгода. За это время она сумеет доказать свою правоту в судах. Таков наш план", - сказала одна из жительниц станицы.

Согласно статье 77 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" №67-ФЗ ("Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов, референдума"), не все нарушения электорального законодательства могут стать причиной отмены результатов выборов, а только те существенные нарушения законодательства, которые "в плане обеспечения свободного волеизъявления избирателей не могут быть устранены", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Эти нарушения должны иметь необратимый характер, когда возможность достоверного установления результатов голосования при подобных нарушениях была бы полностью утрачена", - отметил юрист.

По его словам, решение избирательной комиссии об итогах голосования может отменить только суд. "В случае с саботажем выборов, например, невозможно будет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей (пункт "а" пункта 1.2. статьи 77). Здесь может быть задействована и норма закона пункта "д" (пункт 1.2. статьи 77). Цитирую ее - "в случае других нарушений законодательства РФ о выборах и референдуме, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей". Да, в случае успешного саботажа выборов на избирательном участке его результаты могут быть признаны недействительными. В этом случае у главы местной администрации есть возможность работать до момента ее переизбрания на перевыборах", - сказал Сергей Иващенко.

Материалы о ходе выборов размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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