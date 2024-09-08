Дарья Лукьяненко. Фото: Паралимпийский комитет России - https://vk.com/wall-124698094_20772

08 сентября 2024, 07:16

Спортсменка из Ростовской области установила мировой рекорд на Паралимпиаде

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Мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем установила на Паралимпиаде в Париже спортсменка из Ростовской области Дарья Лукьяненко, завоевав золотую медаль.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября стало известно, что Дарья Лукьяненко из Ростовской области установила паралимпийский рекорд в заплыве на 100 метров брассом и завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже.

Дарья Лукьяненко из Ростовской области установила мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем и завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Всего российские спортсмены по итогам 10-го соревновательного дня завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщил сегодня на своем сайте Паралимпийский комитет России.

Седьмое место заняла Наталия Буткова из Волгоградской области в финальном заплыве на 50 метров на спине, восьмые места заняли Мария Ульяненко из Ростовской области, выступившая в забеге на 400 метров, а также Давид Джатиев из Северной Осетии – в забеге на 200 метров. Всего по итогам 10 дней соревнований паралимпийцы из России завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзове медали, отметил комитет.

"Кавказский узел" также писал, что 5 сентября стало известно, что мировой рекорд в толкании ядра установил на Паралимпиаде в Париже другой спортсмен из Ростовской области – Владимир Свиридов. Он также завоевал золотую медаль.

Напомним, предыдущие Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2020 года в Токио. Россию представлял на соревнованиях 241 спортсмен. В Токио команда Паралимпийского комитета России выиграла рекордные в российской истории 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

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Примечание:

"Борец из Дагестана Рашидов завоевал "бронзу" на Олимпиаде", "Тренер назвал закономерным поражение Магомедалиевой в олимпийском полуфинале", "Выступления спортсменок на Играх подчеркнули смягчение гендерных стереотипов в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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