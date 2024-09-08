Спортсменка из Ростовской области установила мировой рекорд на Паралимпиаде

08 сентября 2024, 07:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем установила на Паралимпиаде в Париже спортсменка из Ростовской области Дарья Лукьяненко, завоевав золотую медаль.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября стало известно, что Дарья Лукьяненко из Ростовской области установила паралимпийский рекорд в заплыве на 100 метров брассом и завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже.

Дарья Лукьяненко из Ростовской области установила мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем и завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Всего российские спортсмены по итогам 10-го соревновательного дня завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщил сегодня на своем сайте Паралимпийский комитет России.

Седьмое место заняла Наталия Буткова из Волгоградской области в финальном заплыве на 50 метров на спине, восьмые места заняли Мария Ульяненко из Ростовской области, выступившая в забеге на 400 метров, а также Давид Джатиев из Северной Осетии – в забеге на 200 метров. Всего по итогам 10 дней соревнований паралимпийцы из России завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзове медали, отметил комитет.

"Кавказский узел" также писал, что 5 сентября стало известно, что мировой рекорд в толкании ядра установил на Паралимпиаде в Париже другой спортсмен из Ростовской области – Владимир Свиридов. Он также завоевал золотую медаль.

Напомним, предыдущие Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2020 года в Токио. Россию представлял на соревнованиях 241 спортсмен. В Токио команда Паралимпийского комитета России выиграла рекордные в российской истории 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.