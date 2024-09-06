06 сентября 2024, 11:44

Спортсменка из Ростовской области установила паралимпийский рекорд

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Дарья Лукьяненко из Ростовской области установила паралимпийский рекорд в заплыве на 100 метров брассом и завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже.

Как писал "Кавказский узел", по итогам семи дней соревнований паралимпийцы из России завоевали 48 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых, сообщил 5 сентября Паралимпийский комитет России.

За восьмой XVII Паралимпийских летних игр в Париже спортсмены из России завоевали 2 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает на своем сайте Паралимпийский комитет России.

"Чемпионками Игр стали Мария Павлова (Москва) в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ7, установив рекорд мира, и Дарья Лукьяненко (Ростовская область) в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ11, установив паралимпийский рекорд", - говорится в публикации.

Всего по итогам восьми дней соревнований паралимпийцы из России завоевали 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей, отмечается в сообщении.

Напомним, пловчиха из Ростовской области Дарья Лукьяненко принесла российской сборной две бронзовые медали: одну в дисциплине по плаванию на спине на 100 метров, вторую – в дисциплине по плаванию вольным стилем на 400 метров.

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Примечание:

"Азербайджанские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей на играх в Токио", "Дагестанский дзюдоист завоевал бронзу Паралимпиады в Токио", "Азербайджанские спортсмены завоевали три золотые медали на Паралимпиаде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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