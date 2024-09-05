05 сентября 2024, 13:19

Атлеты с юга России завоевали два "золота" на Паралимпиаде в Париже

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Мировой рекорд в толкании ядра установил на Паралимпиаде в Париже спортсмен из Ростовской области Владимир Свиридов, завоевав "золото". Еще одну золотую медаль сборной принес Хетаг Хинчагов из Северной Осетии, выступавший по прыжкам в длину.

Как информировал "Кавказский узел", на 3 сентября атлеты с юга России завоевали семь медалей на Паралимпиаде.

По итогам седьмого дня состязаний на Паралимпиаде в Париже всего российские спортсмены пополнили копилку сборной команды на четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщил сегодня на своем сайте Паралимпийский комитет России.

Спортсмен из Ростовской области Владимир Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра и завоевал "золото". Также золотую медаль принес Хетаг Хинчагов из Северной Осетии, выступавший по прыжкам в длину.

В финальном забеге на дистанции 400 метров Антон Феоктистов из Астраханской области занял 8 место. В толкании ядра среди женщин Евгения Галактионова из Ростовской области поднялась на третью ступень пьедестала почета, а Наргиза Сафарова из Ростовской области стала четвертой.

По итогам семи дней соревнований паралимпийцы из России завоевали 13 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей, сказано в сообщении.

Напомним, предыдущие Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2020 года в Токио. Россию представлял на соревнованиях 241 спортсмен – 129 мужчин и 112 женщин.

На Паралимпийских играх в Токио команда Паралимпийского комитета России выиграла рекордные в российской истории 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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