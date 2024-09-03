Атлеты с Юга России завоевали семь медалей на Паралимпиаде

03 сентября 2024, 11:23

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Одну золотую медаль, три серебряные и три бронзовые завоевали спортсмены из регионов Юга России на Паралимпиаде в Париже.

По данным Паралимпийского комитета России, на утро 3 сентября российские спортсмены завоевали 31 медаль. Из них семь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Спортсмены из регионов Юга России завоевали семь медалей. Одну золотую медаль завоевал легкоатлет из Ростовской области Алексей Чуркин. Серебряные медали – у пловца из Ростовской области Владимира Сотникова, паратхэквондиста из Дагестана Алиасхаба Рамазанова и пловчихи из Ростовской области Натальи Бутковой, указано на сайте комитета.

Две бронзовые медали сборной принесла пловчиха из Ростовской области Дарья Лукьяненко – одну медаль в дисциплине по плаванию на спине на 100 метров и вторую – в дисциплине по плавании вольным стилем на 400 метров. Еще одна бронзовая медаль у легкоатлета из Северной Осетии Георгия Маргиева.

Маргиев заявил, что посвящает свою медаль скорбной дате – 20‑й годовщине захвата заложников в Беслане. " Я хотел бы просто приложить медаль к листику (с погибшими и пострадавшими), посвятить эту победу, эту медаль нашим деткам. И просто отправить фотографию, чтобы знали люди об этом", – привел его слова на своем сайте "Матч ТВ".

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали россиян не учитываются в общем зачете, отметил сегодня ТАСС.

По данным на утро 3 сентября в медальном зачете лидирует Китай с 85 медалями, на втором месте Великобритания с 53 медалями и на третьем месте США с 42 медалями, отметило агенство.

"Кавказский узел" также писал, что с 24 августа по 5 сентября 2020 года проходили Паралимпийские игры в Токио. Россию представлял на соревнованиях 241 спортсмен – 129 мужчин и 112 женщин. Россияне были представлены в 19 видах спорта из 22 (не участвовали в футболе 5 на 5, баскетболе и регби сидя).

На Паралимпийских играх в Токио команда Паралимпийского комитета России выиграла рекордные в российской истории 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Наибольших успехов удалось добиться в плавании (17 побед) и легкой атлетике (12 побед).

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

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