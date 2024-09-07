Боксер из Дагестана завоевал пояс WBA Gold

07 сентября 2024, 05:17

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Шарабутдин Атаев из Дагестана победил в поединке аргентинца Брайана Науэля Суареса и завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold).

Поединок между Атаевым и Суаресом в весовой категории до 79,4 кг проходил 6 сентября в Челябинске.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде, пишет Allboxing.ru.

На счету 25-летнего Атаева семь побед на профессиональном ринге, пять из которых нокаутом, и ни одного поражения. В феврале он стал чемпионом мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA). Кроме того, он является чемпионом мира, Европы и двукратным чемпионом России среди любителей. Для Суареса это поражения стало третьим в карьере, на его счету 19 побед, 18 из которых нокаутом, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле Муслим Гаджимагомедов из Дагестана победил в боксерском поединке китайца Чжан Чжаосиня и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма.

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