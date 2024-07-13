13 июля 2024, 04:34

Боксер из Дагестана стал чемпионом мира по версии WBA

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Муслим Гаджимагомедов из Дагестана победил в боксерском поединке китайца Чжан Чжаосиня и стал чемпионов мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA)в весовой категории до 101,6 кг.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года боксер из Дагестана Муслим Гаджимагомедов победил испанца Эммануэля Рейеса Пла и стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов.

Боксер Муслим Гаджимагомедов на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Серпухове, победил китайца Чжан Чжаосиня в весовой категории до 101,6 кг и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), пишет сегодня, 13 июля "Коммерсант".

Гаджимагомедов победил Чжаосиня техническим нокаутом в четвертом раунде.

На церемонии взвешивания глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что победитель этого поединка получит при условии досрочной победы до пятого раунда в подарок кабриолет, сообщает РИА "Новости".

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Примечание:

"Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting", "Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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