Боксер из Дагестана стал чемпионом мира по версии WBA

13 июля 2024, 04:34

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Муслим Гаджимагомедов из Дагестана победил в боксерском поединке китайца Чжан Чжаосиня и стал чемпионов мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA)в весовой категории до 101,6 кг.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года боксер из Дагестана Муслим Гаджимагомедов победил испанца Эммануэля Рейеса Пла и стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов.

Боксер Муслим Гаджимагомедов на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Серпухове, победил китайца Чжан Чжаосиня в весовой категории до 101,6 кг и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), пишет сегодня, 13 июля "Коммерсант".

Гаджимагомедов победил Чжаосиня техническим нокаутом в четвертом раунде.

На церемонии взвешивания глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что победитель этого поединка получит при условии досрочной победы до пятого раунда в подарок кабриолет, сообщает РИА "Новости".

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