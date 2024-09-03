Посетители школы в Беслане сочли необходимым хранить память о теракте

03 сентября 2024, 20:59

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Приезжать в Беслан и вновь вспоминать о пережитом 20 лет назад тяжело, но необходимо, чтобы сохранять память о погибших и поддерживать их родных, рассказали посетители бесланской школы №1. Новый центр, построенный на территории школы, напоминает о том, что расследование до сих пор не завершено, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", в двадцатую годовщину теракта в Беслане открылся культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Территорию школы нужно было сохранить, считает Эмма Тагаева. Центр станет международным и необходим для сохранения памяти о теракте, полагает Ацамаз Мисиков. Реализация проекта длилась три года, для создания центра было выделено 206,1 миллиона рублей. Спустя 20 лет власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать в 2004 году захват школы в Беслане, в результате которого погибло более трехсот человек, отметили североосетинские журналисты.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

В Беслане прошёл третий, завершающий, день вахты памяти, приуроченный к 20-й годовщине теракта. Церемония проходила по ежегодному повторяющемуся сценарию.

Чтобы попасть на территорию школы, нужно пройти через рамку металлодетектора и досмотр вещей. Во дворе школы уже к полудню собралось много людей, выгодные позиции заранее заняли телевизионщики, чтобы позже снять запуск воздушных шаров. На месте было много полиции, дежурили врачи, раздавали воду волонтеры, передаёт корреспондент "Кавказского узла" из Беслана.

Во дворе школы появилась копия скульптуры «Немой крик». Это копия скульптуры итальянского художника Ренцо Венди, который создал ее после трагедии в Беслане по фотографии, на которой был изображен выживший в теракте Георгий Ильин. Оригинал «Немого крика» находится в Сан-Марино, где его установили в 2006 году.

В бывшем спортзале школы, где в 2004 году происходили самые драматические события этого теракта, всегда много людей и камер. Горят свечи, пахнет ладаном, на полу выложены цветы. Люди приходят и по одному, и организованными группами. Многие посетители не могли сдержать слёз, глядя на детские фотографии, передаёт корреспондент.

Пройдя через спортзал, можно выйти во двор школы или войти в другое здание - бывшие школьные классы. Раньше не все помещения тут были доступны для посещения - потолок обваливался и находиться там было опасно. Сейчас потолок в коридорах и кабинетах полностью отремонтирован, стены же остались прежними - со следами пуль и надписями, которые оставляли здесь люди все эти годы. Также тут появились информационные стенды с фотографиями и поминутным описанием событий 1-3 сентября 2004 года.

К этому зданию пристроили новое - здесь расположен культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". В него можно попасть прям из школьных коридоров. Сейчас в центре проходит выставка художника-кинематографиста Вадима Цаликова "Беслан.Кадры памяти" и представлен арт-проект Нины Цуциевой "Цветы Беслана». На экране тут можно увидеть архивные кадры, снятые двадцать лет назад во время теракта и штурма здания, в экспозиции представлена графика, живопись и предметы, которые нашли в школе - учебники со следами пуль, детская обувь, сломанная пластинка и другие.

Традиционно в 13:05, время начала штурма, начал звонить колокол и дети запустили в небо белые шары. После этого крестный ход отправился на кладбище. В этом году крестный ход выглядел необычно - люди несли портреты погибших в теракте таким образом, как обычно носят портреты ветеранов во время акции "Бессмертный полк".

Большинство людей отправились на кладбище на машинах. Стоянка у кладбища забита, машины паркуются прямо в поле напротив. На кладбище родственники стояли у могил своих близких. К скульптуре «Древо скорби» возложили цветы официальные лица, в том числе глава республики Сергей Меняйло, бывшие главы Вячеслав Битаров и Таймураз Мамсуров. Звучит метроном, как уже сложилось за многие годы, голос зачитывает имена всех погибших, на кладбище в это время становится очень тихо. Запись прерывалась несколько раз, какие-то технические неполадки. Также из-за жары две женщины в толпе упали в обморок.

Светлана пришла в бывшую школу №1 со своими племянницами. "Это самый страшный день для нашей семьи. Мои племянницы все три дня пробыли там в страшном аду. Их мама была учительница, она погибла. Каждый год мы приходим сюда", - со слезами на глазах говорит женщина.

Племяннице Светланы Зарине Дзампаевой было восемь лет, когда она попала в заложники, её сестре - семь. "Мне посчастливилось выйти оттуда без каких-то серьёзных травм, в отличие от моей сестры, у которой половина лица была в крови - осколок пронёсся через её щеку. Есть очень много людей, которые нам помогают. В том числе пластический хирург Хасан Баиев, который даже спустя 15 лет делает операции пострадавшим. Сейчас республиканское министерство выбило для нас санаторные путёвки, каждый год летом ездим на санаторно-курортное оздоровление", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Азамат, работник культуры, считает необходимым для себя приезжать в Беслан в годовщину теракта. "Это три самых тяжёлых дня в году. Очень тяжёлые переживания. Вот уже двадцатая годовщина и тем не менее всегда считаю необходимым приехать, чтобы лично тут поприсутствовать, кому-то из знакомых лично пособолезновать. Каждый раз я думаю, что нет никаких уже эмоциональных сил, в этот раз я не поеду, внутренне настраиваю себя, что уже не поеду, что хочу задвинуть эту историю куда-то подальше, но всё равно каждый раз я чувствую себя неспокойно, если не поеду", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Точка в истории теракта в Беслане не поставлена, потому что длится расследование уже 20 лет, потерпевшие не удовлетворены теми ответами, которые им даёт следствие

Азамат побывал в новом культурно-патриотическом центре. "Новый центр выглядит очень солидно, мне очень понравилось. В принципе он рассказывает историю теракта, он передаёт её - там есть и хроника, есть художественная часть, есть предметы, которые были найдены в школе после теракта и из них сделаны неплохие арт-объекты. Это всё передаёт историю и главное - эмоции. Я считаю, что мемориальный музей - нормальная история при месте теракта, это тоже рефлексия, это нормально, что такие центры возникают на таких тяжёлых местах", - рассказал он.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

По его словам, посещение музея напомнило о незавершенном расследовании. "Я не мог понять что меня не устраивает и понял - этот музей как будто бы рассказывает о какой-то завершённой истории, ставит точку, а точка в истории теракта в Беслане не поставлена, потому что длится расследование уже 20 лет, потерпевшие всегда говорят, что у них нет ответов, каждый раз заявляют, что они не удовлетворены теми ответами, которые им даёт следствие. И вот если бы этот музей рассказывал в том числе и о торжестве справедливости после расследования теракта, то было логично. Тогда бы он воспринимался точно на своём месте», - сказал мужчина.

Анна Кабисова, журналист и фотограф, участвовала в крестном ходе. "Прошло двадцать лет - ровно половина моей жизни, и все это время - взросления и осмысления, бесланская трагедия стала моей частью. И с каждым годом боль и ужас произошедшего становятся больше, как будто бы раньше все это не вмещалось. Для меня присутствие в эти дни в Беслане - это возможность хоть как-то разделить трагедию с пострадавшими, помолиться за тех, кто погиб в школе. Очень важно, что в храме на территории школы и в самом спортзале стали служить Божественную литургию и идти крестным ходом до кладбища. Я знаю, сколько внимания и заботы, участия в жизни пострадавших оказывали все эти двадцать лет монахини и монахи, священнослужители. Я ощущаю в школе и в "Городе ангелов", что смерти нет, что душа бессмертна и все, кто погиб, незримо для нас присутствуют в нашей жизни".

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

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