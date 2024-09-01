Очередь перед Крымским мостом выросла до 790 машин

01 сентября 2024, 16:56

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За четыре часа очередь автомобилей перед Крымским мостом увеличилась почти в два раза, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 11 мск в очереди у Крымского моста со стороны Тамани находились 400 автомобилей, а со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, сообщил инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

По данным на 15 мск, в очереди перед пунктом досмотра в Краснодарском крае находились 560 автомобилей, а в очереди со стороны Керчи - 230 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

В 15.59 мск инфоцентр сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи временно приостановлено, тогда как в направлении Тамани продолжалось в штатном режиме. "Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено", - сообщил инфоцентр в 16.22 мск.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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