29 августа 2024, 14:57

Военный из Камышинского района убит на Украине

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Сергей Никулин убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 912 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 911 бойцов из Волгоградской области.

Капитан Сергей Никулин убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его семье. "Житель Умёта, он погиб 27 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, а 8 мая был похоронен на сельском кладбище", - говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 912 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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