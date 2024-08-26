Жители ростовских хуторов потребовали остановить затопление домов

26 августа 2024, 03:46

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Из-за застройки балок и берегов рек в Мясниковском районе Ростовской области поднялся уровень грунтовых вод, которые топят подвалы домов и дворы жителей хуторов Ленинаван, Ленинакан и Красный Крым. Они провели акцию протеста с требованием к прокуратуре отменить решение о передаче земель под застройку.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года жители поселков Ленинаван, Ленинакан и Красный Крым Мясниковского района Ростовской области провели акцию против неконтролируемой застройки территорий, которая привела к регулярным подтоплениям, нехватке мест в детских садах и школах, перебоях с подачей света и воды.

Жители Ленинавана, Ленинакана и Красного Крыма 24 августа провели акцию против застройки балок и берегов рек, пишет 1rnd.ru.

По словам участников акции, дома в поселках начало затапливать после того, как под застройку была отдана лесополоса с балкой. В связи с этим поднялся уровень грунтовых вод, которые затопили подвалы домов и дворы. Они обращались к региональным властям, но безрезультатно.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Застраивая балку, топите наши дома", "Требуем рекультивации свалки в лесополосе". По итогам акции они приняли резолюцию с требованием к прокуратуре подать иск в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации Мясниковского района и "владельцев" упомянутой лесополосы и добиться отмены решения о продаже земли, которая было принято в 2015 году.

"Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2022 года жители ростовских поселков пожаловались на проблемы с транспортной доступностью. После открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к двум поселкам. Их жители пожаловались, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района вдвое больше времени.

Ранее жители хутора Красный Крым, который находится в 15 минутах езды от Ростова-на- Дону, обратились к губернатору с просьбой приостановить бесконтрольную застройку их поселения. Из-за экстремальной перегрузки инфраструктуры жители хутора постоянно остаются без света и воды, а сады и школы переполнены в несколько раз.

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