Ингушетия стала аутсайдером рейтинга вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

26 августа 2024, 00:49

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Лишь 13,3% жителей Республики Ингушетия работают на предприятиях малого и среднего предпринимательства, это худший показатель среди регионов России. Среди регионов юга России лучший показатель у Калмыкии, где 56% жителей вовлечены в малый и средний бизнес.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2022 год Ингушетия оказалась на последнем месте в рейтинге регионов России по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес, в республике лишь 12,2% граждан занимались предпринимательством.

Очередной рейтинг регионов России по степени вовлеченности населения в малый и средних бизнес опубликовало сегодня, 26 августа, РИА "Новости". По данным официальной статистики, в 2023 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП России сейчас составляет 21%.

Из числа регионов юга России больше всего в работе малых и средних предприятий занято жителей Калмыкии (56%). Адыгея и Краснодарский край расположились по соседству - на 15-м и 16-м местах соответственно с показателями 46% и 45,7%.

В Ростовской области (30-е место) малым и средним бизнесом занято 40,9% населения, в Ставропольском крае (64-е место) - 32,8%, в Волгоградской области (67-е место) - 31,9%, в Астраханской области (68-е место) - 31,6%, в Северной Осетии (72-е место) - 31,2%, в Кабардино-Балкарии (75-е место) - 30,6%, в Дагестане (77-е место) - 30%, в Чечне (78-е место) - 29,5%, в Карачаево-Черкесии (80-е место) - 28,1%. На последнем месте (85-м) - Ингушетия с 13,3%.

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