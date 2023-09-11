Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

11 сентября 2023, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последнее место рейтинга регионов России по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес заняла Ингушетия, где предпринимательством заняты лишь 12,2% жителей. Самое высокое место среди регионов юга России заняла Кубань, где предпринимателями являются 44,2% жителей.

Рейтинг регионов России по степени вовлеченности жителей в малый и средний бизнес опубликовало сегодня, 11 сентября РИА "Новости". За основу рейтинга взяты данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и Росстата. Регионы в рейтинге расположены по доле занятых в среднем и малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей.

Среди регионов юга России больше всего предпринимателей в Краснодарском крае (девятое место и 44,2%). Калмыкии на 24 месте (38,9% населения). Ростовская область на 30 месте (37,7%), Адыгея - на 44 месте (34,5%), Ставропольский край - на 60 месте (31%), Астраханская область - на 67 месте (29,4%), Волгоградская область - на 71 месте (28,6%), Кабардино-Балкария - на 73 месте (28,2%), Северная Осетия - на 77 месте (27,4%), Чечня - на 78 месте (26,8%), Дагестан - на 80 месте (26,4%), Карачаево-Черкесия - на 84 месте (23,1%). Последнее 85 место рейтинга заняла Ингушетия, где лишь 12,2% населения заняты в малом и среднем бизнесе.

Для сравнения на первом месте рейтинга расположилась Москва, где бизнесом занято 65,8% жителей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.