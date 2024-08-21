Власти назвали имена пяти убитых на Украине кубанских бойцов

21 августа 2024, 00:28

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Андрей Волобуев, Александр Добрынин, Сергей Носов, Павел Егоров и Иван Мухин убиты на Украине, сообщил глава Выселковского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 534 бойца из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Иван Кобзев стал 529-м бойцом из Краснодарского края, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

Андрей Волобуев и Александр Добрынин убиты на Украине, сообщил 19 августа глава Выселковского района Сергей Фирстков, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче родным бойцов документов на земельные участки.

Ранее глава района, сообщая о передаче родным бойцов орденов Мужества, сообщил, что на Украине убиты Сергей Носов, Иван Мухин и Павел Егоров. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 534 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Поддержку государства семьям убитых в СВО бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых военных.

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