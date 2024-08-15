Боец из Северной Осетии убит на Украине

15 августа 2024, 21:11

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Максим Кожин убит в боевых действиях, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 303 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 августа официально признаны убитыми в военной операции не менее 302 бойцов из Северной Осетии.

Житель Моздокского района Максим Кожин, 1986 года рождения, убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Моздокского района, анонсируя намеченное на 16 августа в поселке Притеречный прощание с бойцом. Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела.