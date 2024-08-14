Роща СКА. Фото: Анастасия Рычагова https://don24.ru

14 августа 2024, 02:04

Ростовские активисты защитили участок рощи СКА от застройки

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Кассационный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда, удовлетворившего иск 150 ростовских активистов, которые потребовали отменить передачу участка рощи СКА в федеральную собственность для последующей застройки.

"Кавказский узел" писал, что ростовчане с 2020 года борются за сохранение рощи СКА, участок которой власти сначала планировали вырубить под парковку, а затем выставили на продажу для жилого строительства. В сентябре 2022 года губернатор Василий Голубев пообещал сохранить зеленую зону и не допустить строительства. Однако уже в июле 2023 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить иск активистов и вернуть участок рощи в зону городских лесов.

Четвертый кассационный суд поддержал 13 августа решение Ростовского областного суда, который признал, что спорный участок в роще СКА сформирован незаконно, пишет 161.ru.

По словам депутата ростовской городской думы Натальи Оськиной, роща снова признана лесной территорией. Об этом депутат написала в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

С иском к ростовским властям по поводу участка рощи обратились 150 истцов, они добились отмены незаконного решения территориального управления Росимущества о создании земельного участка в роще. Росимущество ссылалось при этом на документ по другому земельному участку в другом районе, причем участок, находящийся в муниципальной собственности, был указан как участок федеральной собственности, информирует "Привет-Ростов".

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Примечание:

"Ростовчане потребовали защитить парк от вырубки", "Суд отменил сделку о передаче рощи под парковку после протестов ростовчан", "Ростовчане обратились к Путину за защитой рощи от строительства".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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