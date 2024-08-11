11 августа 2024, 18:54

Краснодарец арестован на 15 суток за публикации в соцсети

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Суд в Краснодаре приговорил к административному аресту Андрея Гончарова, признав его виновным в публикациях запрещенной символики.

Октябрьский райсуд Краснодара признал местного жителя Андрея Гончарова виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций"; предусматривает для граждан до 15 суток ареста), говорится в судебном постановлении, опубликованном сегодня в карточке дела на сайте суда.

По данным суда, мужчина разместил в сообществе в соцсети "ряд публикаций, направленных на публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики, экстремистских организаций, доступ к которым не ограничен".

"В судебном заседании Гончаров А.Ю. вину в совершении административного правонарушения признал полностью", - говорится в публикации.

Суд приговорил Андрея Гончарова к 15 суткам административного ареста.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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