Житель Ставрополья объявлен в розыск по делу о фейках про армию

07 августа 2024, 10:06

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Силовики объявили в розыск жителя Ставрополья Данилу Харченко, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. Часть 2 этой статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Эта статья УК РФ противоречит Конституции и международным обязательствам России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

Житель Ставропольского края Данила Харченко, который находится за пределами России, сообщил, что объявлен в розыск по делу о распространении фейков про армию по мотиву политической вражды (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Что стало поводом для преследования Харченко, неизвестно. По его мнению, дело могли возбудить из-за его публикаций в телеграм-канале о погибших на Украине российских военных из Ставропольского края, говорится в публикации.

О возбуждении дела Харченко сообщил в апреле. Тогда же его родителей допросили в качестве свидетелей, а в мае у них дома прошел обыск, сообщили правозащитники.

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