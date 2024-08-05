Житель Северной Осетии оштрафован за экстремистскую символику

05 августа 2024, 00:39

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Таймураз Дудаев из Алагира оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики - он разместил в соцсети бело-сине-белый флаг.

Алагирский районный суд Северной Осетии оштрафовал местного жителя Таймураза Дудаева за демонстрацию экстремистских материалов.

В постановлении, опубликованном 4 августа на сайте суда, указано, что Дудаев разместил в соцсети "ВКонтакте" флаг запрещенной в России организации, которая признана террористической.

Речь идет о флаге с тремя полосами белого и синего цветов. По данному факту оперуполномоченные ЦПЭ МВД по РСО составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. В постановлении отмечается, что лицо, совершившее это правонарушение, раскаялось в суде. Суд счел это раскаяние смягчающим обстоятельством и оштрафовал Дудаева на тысячу рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года суд счел рисунок в виде бело-сине-белого флага экстремистской символикой и арестовал жителя Волгограда Радмира Тулешева на 10 суток.

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