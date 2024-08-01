Жители Анапы потребовали от властей возобновить подачу воды

01 августа 2024, 22:05

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Жильцы комплекса "Черное море" в Анапе перекрыли дорогу с требованием возобновить подачу воды. После этого власти города отчитались о подвозе воды и пообещали возобновить водоснабжение, но обвинили жильцов в засорении труб.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля жители Анапы заблокировали дорогу, требуя восстановить подачу электричества. Позже электроснабжение их домов было восстановлено. Мэрия призвала искать организации, которые потребляют электроэнергию под видом частных домовладений. Власти нашли "крайних", но это не решит проблему с электроснабжением, заявили комментаторы в соцсети.

В Анапе с каждым годом ухудшается коммунальная среда. В городе все чаще отключают подачу воды и света, парки находятся в ненадлежащем состоянии, мусорки переполнены, а местные власти вместо того, чтобы решать эти проблемы, пытаются перекладывать вину на местных жителей, заявили анапчане. По их мнению, причиной коммунального хаоса является бессистемная застройка.

Жильцы ЖК "Черное море" перекрыли дорогу из-за отключения воды, сообщил сегодня телеканал "Кубань 24". Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале телекомпании, жильцы стоят посреди проезжей части, им громко сигналят машины.

Муниципальный центр управления городом Анапа сегодня дрем сообщал, что "в связи с проведением ремонтных работ вода в ЖК «Черное море» будет временно отключена", пообещав подвоз воды.

Вечером центр отчитался, что машина с водой находится на территории жилого комплекса. "В ЖК «Черное море» организован подвоз воды. Машина с водой стоит между 5 и 6 корпусом и будет доступна до 23:00", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Мэрия Анапы отчиталась, что в ЖК "Черное море" ведется восстановление систем водоснабжения и водоотведения. В отключении воды власти обвинили жильцов. "Запорное оборудование вышло из строя из-за попадания инородных предметов в канализационную насосную станцию. Во время разборки рабочие обнаружили подгузники, влажные салфетки и другие средства личной гигиены. Пока производились ремонтные работы, в течение дня был организован подвоз воды. Также по поручению мэра Анапы на место к жителям выехал его заместитель Максим Мысаков", - сообщила мэрия.

Власти города таже сообщили, что ведутся пуско-наладочные работы. "В ближайшие часы системы водоснабжения и водоотведения заработают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Управляющая компания гарантировала регулярное обслуживание оборудования, и обратилась к жителям с просьбой в будущем не допускать засорения канализации предметами личной гигиены, добавила мэрия.

К сообщению также приложены фотографии ремонтных работ и жильцов, которые, собравшись у домов, ждут подачи воды.

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