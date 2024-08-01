Жители Анапы вышли на акцию протеста. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кубань 24" от 01.08.24, https://t.me/kuban24/92309

01 августа 2024, 22:05

Жители Анапы потребовали от властей возобновить подачу воды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы комплекса "Черное море" в Анапе перекрыли дорогу с требованием возобновить подачу воды. После этого власти города отчитались о подвозе воды и пообещали возобновить водоснабжение, но обвинили жильцов в засорении труб.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля жители Анапы заблокировали дорогу, требуя восстановить подачу электричества. Позже электроснабжение их домов было восстановлено. Мэрия призвала искать организации, которые потребляют электроэнергию под видом частных домовладений. Власти нашли "крайних", но это не решит проблему с электроснабжением, заявили комментаторы в соцсети.

В Анапе с каждым годом ухудшается коммунальная среда. В городе все чаще отключают подачу воды и света, парки находятся в ненадлежащем состоянии, мусорки переполнены, а местные власти вместо того, чтобы решать эти проблемы, пытаются перекладывать вину на местных жителей, заявили анапчане. По их мнению, причиной коммунального хаоса является бессистемная застройка.

Жильцы ЖК "Черное море" перекрыли дорогу из-за отключения воды, сообщил сегодня телеканал "Кубань 24". Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале телекомпании, жильцы стоят посреди проезжей части, им громко сигналят машины.

Муниципальный центр управления городом Анапа сегодня дрем сообщал, что "в связи с проведением ремонтных работ вода в ЖК «Черное море» будет временно отключена", пообещав подвоз воды.

Вечером центр отчитался, что машина с водой находится на территории жилого комплекса.  "В ЖК «Черное море» организован подвоз воды. Машина с водой стоит между 5 и 6 корпусом и будет доступна до 23:00", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Мэрия Анапы отчиталась, что в ЖК "Черное море" ведется восстановление систем водоснабжения и водоотведения. В отключении воды власти обвинили жильцов. "Запорное оборудование вышло из строя из-за попадания инородных предметов в канализационную насосную станцию. Во время разборки рабочие обнаружили подгузники, влажные салфетки и другие средства личной гигиены.  Пока производились ремонтные работы, в течение дня был организован подвоз воды. Также по поручению мэра Анапы на место к жителям выехал его заместитель Максим Мысаков", - сообщила мэрия.

Жильцы на акции протеста. Скриншот фото из Telegram-канала мэрии Анапы от 01.08.24, https://t.me/anapaofficial/23459Власти города таже сообщили, что ведутся пуско-наладочные работы. "В ближайшие часы системы водоснабжения и водоотведения заработают в штатном режиме", - говорится в сообщении. 

Управляющая компания гарантировала регулярное обслуживание оборудования, и обратилась к жителям с просьбой в будущем не допускать засорения канализации предметами личной гигиены, добавила мэрия.

К сообщению также приложены фотографии ремонтных работ и жильцов, которые, собравшись у домов, ждут подачи воды.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Краснодара перекрыли дорогу из-за отключения электричества и воды", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 августа 2024, 23:01

  • Россия передала 16 заключенных ради обмена на убийцу Хангошвили

    Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 освобожденных в рамках обмена с западными странами, в том числе Олега Орлова*, Кевина Лика и Андрея Пивоварова. Правительство Германии пояснило решение отпустить приговоренного к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова защитой интересов несправедливо осужденных в России.

01 августа 2024, 21:16

01 августа 2024, 20:19

01 августа 2024, 19:25

  • Олег Орлов*, Кевин Лик и Андрей Пивоваров освобождены по обмену

    Правозащитник Олег Орлов*, осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, 19-летний Кевин Лик, осужденный по делу о госизмене, и политик Андрей Пивоваров, получивший срок за участие в деятельности нежелательной организации, освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

01 августа 2024, 19:05

  • Адвокат сообщила об ухудшении состояния Фазиля Гасымова

    Экономист Фазиль Гасымов 49-е сутки проводит голодовку, требуя прекратить уголовное преследование. У него усилились боли в почках и желудке, но Гасымов отказывается от помощи врачей лечебного учреждения Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи